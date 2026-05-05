俄烏戰爭 | 澤連斯基：烏克蘭明起單方面停火 俄則宣布周五起停火2天

烏克蘭總統澤連斯基宣布，自周三（6日）凌晨起實施停火，時間早於俄羅斯原訂在5月8日至9日紀念二戰蘇聯擊敗納粹德國「勝利日」期間的停火安排。

澤連斯基在周一（4日）深夜透過社交媒體發文：「我們認為，人的生命遠比任何周年紀念更為珍貴。」

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澤連斯基指出，較俄方提議更早的時間停火，有助測試俄羅斯的停火誠意。美聯社

澤連斯基指，今年夏季將成為普京決定擴大戰事或轉向外交談判的關鍵時期。美聯社

俄羅斯將紀念二戰蘇聯擊敗納粹德國「勝利日」。法新社

烏盼測試俄停火誠意

他表示烏克蘭自6日零時開始停火，並指較俄方提議更早的時點，有助測試俄羅斯的停火誠意。

澤連斯基指出，現在是俄羅斯領導人為結束戰爭採取實質行動的時刻，並稱俄羅斯擔心若缺乏烏克蘭配合，莫斯科將難以舉行閱兵儀式。但他補充，目前尚未接獲莫斯科正式提出的停火請求。

俄羅斯國防部則宣布，將於5月8日至9日期間單方面停火，並警告若烏克蘭試圖干擾接下來的慶典活動，俄方可能對基輔市中心發動大規模空襲，甚至建議民眾及外國外交人員考慮撤離。

俄警告烏勿干擾「勝利日」慶典

俄羅斯每年在「勝利日」舉行閱兵儀式。自2022年俄烏戰爭爆發以來，參與的武器與外賓規模已明顯縮減。今年更是近20年來首次不展示火箭系統、裝甲車等重型武器。官方理由為考慮當前行動情勢，但多名俄羅斯軍事分析人士認為，莫斯科憂心烏克蘭可能以遠程無人機發動攻擊。

澤連斯基則認為，俄羅斯減少展示武器，反映其軍備壓力，同時也顧慮無人機可能飛越莫斯科紅場。

澤連斯基促國際加強施壓

他並表示，今年夏季將成為俄羅斯總統普京決定擴大戰事或轉向外交談判的關鍵時期，呼籲國際社會施壓，促使俄方選擇外交途徑。

俄羅斯過去也曾宣布短暫停火，包括東正教復活節期間與烏克蘭實施停火，但雙方互控違規，包括無人機攻擊等，使停火效果有限。