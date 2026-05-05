巴西小型機撞3層高樓房 釀3死2傷

巴西米納斯吉拉斯州發生小型飛機撞民居事件，一架小型單引擎飛機在該州首府貝洛奧里藏特市突然失控，撞落一棟住宅樓宇，造成3人死亡，2人受傷。

居民無恙 避過大難

事發於當地時間周一中午12時16分左右，涉事小型機上共有5人，正副機師當場身亡，一名乘客送院復傷重不治，其餘2名乘客受重傷。

當地消防部門指，飛機最終在樓下停車場墜毀。由於樓宇被飛機撞擊的位置是樓梯間，當時沒有人經過，因此沒有居民傷亡，被撞樓宇結構並無明顯倒塌風險。但出於安全考慮，樓內居民已被疏散。

機師及時閃避高樓 免釀巨災

巴西環球電視台（TV Globo）直升機當時在附近，拍攝到飛機失事前的最後畫面。畫面顯示，飛機快速失去高度，向左轉閃避較高樓房後，撞上這棟3層樓建築，墜落在停車場。

消防員說，如果飛機撞到建築物側面，可能會直接衝進有人居住的樓層。

起飛僅數分鐘墜落

該飛機從距離市中心約8公里的潘普利亞機場起飛，目的地是聖保羅，機上乘客均為一家科技公司合夥人。飛機起飛僅數分鐘便墜落，機場表示，機師曾向機場塔台報告起飛時遇到困難。

根據巴西國家民航局的記錄，這架飛機是1979年製造的EMB-721C型飛機，除機師外最多可搭載5名乘客。