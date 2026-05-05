伊朗局勢 | 美伊停火以來阿聯酋首次遇襲 特朗普未明言伊朗違反停火協議

阿聯酋遭伊朗導彈與無人機密集攻擊，令區域緊張情勢再度升溫，使到本已脆弱的美伊停火協議岌岌可危。美國總統特朗普周一（4日）受訪時，並未明確說明這些行為違反美伊停火協議，亦拒絕回答停火協議是否仍然有效。但他較早前威脅稱，如果伊朗在波斯灣或霍爾木茲海峽附近向美國船隻開火，將被「從地球表面抹去」。

阿聯酋富查伊拉石油工業區周一遭到無人機襲擊，造成3名印度人受傷，是自美國、以色列與伊朗4月8日臨時停火以來，阿聯酋首次遭遇相關襲擊。中國駐阿聯酋大使館和中國駐杜拜總領事館事後提醒當地中國公民加強安全防範。

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阿聯酋富查伊拉石油工業區3月時曾遇襲起火。路透社

阿聯酋富查伊拉石油工業區繼3月後再次遇襲。路透社

特朗普未明言伊朗違反停火協議。美聯社

特朗普警告伊朗不要襲擊美國船隻。美聯社

華使館提醒中國公民加強安全防範

阿聯酋外交部發聲明表示：「這些攻擊構成危險局勢升溫與令人無法接受的侵犯，為國家安全、穩定與領土安全帶來直接威脅。」阿聯酋是美國親密盟友，也是以色列的重要阿拉伯夥伴。

阿聯酋官方媒體報道，緊鄰霍爾木茲海峽的阿曼沿海城鎮布哈，一棟住宅大樓遭戰火波及，導致2人受傷。

伊朗涉發射4枚巡航導彈

阿聯酋國防部表示，伊朗發射4枚巡航導彈，其中3枚成功被攔截，另一枚落入海中；伊朗也向一艘隸屬國營石油巨頭阿布扎比國家石油公司（ADNOC）的油輪發射無人機。

阿聯酋已宣布，本周剩餘時間所有學校恢復網課。航班追蹤網站Flightradar24提供的資料顯示，攻擊事件已導致阿聯酋空中交通普遍中斷，多架飛往阿聯酋的航班已改道飛往阿曼首都馬斯喀特；部分航班則持續在阿聯酋領空盤旋。

伊朗軍方：無預先規劃攻擊相關石油設施

伊朗軍方並未否認發動攻擊，僅說伊朗「並無預先規劃攻擊相關石油設施」，並指相關事件是美國「軍事冒險行為」的結果，美方應對此負責。

阿聯酋遇襲後，國際油價反覆向上，倫敦布蘭特期油7月合約一度跌至每桶105.55美元，跌2.4%，最終升約5.8%收市，收報114.44美元。

特朗普：造成損失並不嚴重

而特朗普周一接受美國廣播公司（ABC）訪問時，並未明確說明這些行為違反美伊停火協議。他說：「那並非猛烈的交火，當時沒有發生交火。我想最新確實發生了一些交火事件，我正在對此進行調查。」

針對所謂伊朗向阿聯酋發射導彈和無人機一事，特朗普說，絕大多數導彈和無人機都被擊落，「只有一枚漏網，造成的損失並不嚴重」。

當被問及與伊朗的停火是否已經結束，以及是否可能重啟軍事行動時，特朗普說：「這我不能告訴你」。

以色列部隊進入高度戒備

被問及美軍戰備情況，特朗普稱，目前只有兩條路，要麼伊朗本著誠意達成協議，要麼美國最終將不得不重啟軍事行動。他說，美軍各項戰備工作正在緊張進行中，所有基地物資儲備充足，美軍隨時可調動並使用這些資源。

以色列軍方亦表示，部隊已進入高度戒備狀態。