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普立茲獎 | 揭露特朗普政治報復及牟私利報道得奬 展現媒體監督力量

即時國際
更新時間：10:06 2026-05-05 HKT
發佈時間：10:06 2026-05-05 HKT

美國新聞界最高榮譽普立茲獎（Pulitzer Prizes）周一（4日）公布得獎名單，多項大獎頒給揭露特朗普政府政策及其影響的深度報道。其中路透社憑藉對特朗普政治報復行動的深度報道，以及揭發Meta旗下AI聊天機械人對兒童造成危害的調查，奪得「全國報道獎」與「專題報道獎」2項大獎，展現新聞媒體監督權力的重要價值。《紐約時報》則以揭露特朗普如何利用權力為家族與盟友牟利，內容涵蓋其盟友與海灣王室及加密貨幣的利益往來，獲得「調查報道獎」。普立茲獎委員會在頒獎時特別強調，面對新聞自由受到限制與審查威脅，媒體更應堅持公民對話與事實真相。

《華盛頓郵報》憑藉對特朗普重組聯邦官僚體系的深入報道，奪下最具份量的「公共服務獎」。評審指出，該報道詳盡描繪了預算削減對美國社會造成的深遠影響。

媒體揭露特朗普政治報復及牟私利的報道，獲普立茲獎。美聯社
媒體揭露特朗普政治報復及牟私利的報道，獲普立茲獎。美聯社
多項大獎頒給揭露特朗普政府政策及其影響的深度報道。美聯社
多項大獎頒給揭露特朗普政府政策及其影響的深度報道。美聯社
有關聯邦移民官員對非法移民的強力掃蕩報道，亦獲得普立茲獎表揚。路透社
有關聯邦移民官員對非法移民的強力掃蕩報道，亦獲得普立茲獎表揚。路透社
《紐約時報》以揭露特朗普如何利用權力為家族與盟友牟利的報道獲奬。路透社
《紐約時報》以揭露特朗普如何利用權力為家族與盟友牟利的報道獲奬。路透社

報道聯邦執法人員掃蕩非法移民獲獎

地方報道方面，《芝加哥論壇報》因生動記錄聯邦移民官員對非法移民的強力掃蕩而獲獎。美聯社則因揭露美國政府允許企業向中國出售監控技術，獲得「國際報道獎」。

「突發新聞報道」則頒給《明尼蘇達星論壇報》，表彰其對天主教學校開學彌撒槍擊事件的報導，該事件造成2名兒童死亡、17人受傷。報道強調美國槍械暴力的普遍性以及打擊措施的限制。

加沙戰爭震撼影像 奪突發新聞攝影獎

《紐約時報》以加沙戰爭中飢荒與破壞的震撼影像獲得「突發新聞攝影獎」。《邁阿密先驅報》記者布朗（Julie K. Brown）則因長期追蹤淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案獲得特別表彰。

普立茲獎行政主管米勒（Marjorie Miller）表示，當前白宮與五角大樓對媒體的限制日益增加，言論自由在街頭面臨挑戰，甚至有總統對媒體提出巨額訴訟。她強調，普立茲獎的肯定再次彰顯了新聞工作在民主社會中反對審查、追求真相的關鍵角色。

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