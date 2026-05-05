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特工擊傷華盛頓國家廣場附近持槍漢 萬斯車隊剛經過 白宮曾短暫封鎖

即時國際
更新時間：09:00 2026-05-05 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-05 HKT

美國首都華盛頓國家廣場附近周一下午發生開槍事件，一人被特勤局人員開槍擊中，另有一人被子彈擦傷。事發地點位於距離白宮不遠的華盛頓紀念碑附近，在槍擊事件發生後，白宮被短暫封鎖，事發附近區域道路亦被關閉。

現場是華盛頓特區15街與獨立大道交界處，事發前不久，一輛載有副總統萬斯的車隊剛經過該區域。特勤局副局長昆恩表示，他不認為萬斯是目標，亦無法推測是否與近期針對總統特朗普的暗殺未遂有關。

特勤局：未悉是否針對總統

昆恩說：「我不會下定論，我不知道是否針對總統，但我們會查明真相。」

昆恩指，特勤局便衣人員於下午3時30分左右在白宮附近發現該名身份不明男子疑持槍，於是跟蹤他，並通知執法人員。

未成年旁人遭子彈擦中受輕傷

當執法人員靠近時，該名男子試圖逃跑並開槍，執法人員隨即還擊，擊傷嫌犯，嫌犯被送往醫院，情況穩定。事件中一名未成年旁人受輕傷。

昆恩表示，調查人員相信該未成年旁人是被嫌犯子彈擦傷中

昆恩表示，華盛頓特區警方將調查事件。警方事後在現場檢獲一把手槍。

特朗普正在白宮舉行活動

槍擊地點距離白宮不遠，當時總統特朗普正在白宮舉辦小型企業活動。

白宮曾短暫封鎖，特勤局緊急要求媒體人員離開白宮北草坪，進入新聞簡報室。特朗普則繼續進行活動，未被打斷。

10天前槍手闖白宮記協晚宴

此事件發生在一名槍手試圖持槍闖入白宮記者協會晚宴後約10天。該事件中一名特勤局人員被槍手擊中，但因他穿著防彈衣且未受重傷。31歲的槍手艾倫事後已被控企圖暗殺總統。
 

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