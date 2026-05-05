Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紐約驚現「F1級」偷車胎集團 30秒拆光輪胎防不勝防

即時國際
更新時間：09:00 2026-05-05 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-05 HKT

美國紐約警方近期正嚴厲打擊一個手法極為專業的竊盜集團。 該集團因能在數分鐘內迅速拆解整輛汽車，被外界稱為「賽車維修站團隊」（Pit Stop Crew）。 據監視器畫面顯示，三名戴著面具及手套的嫌犯分工精確：一人負責頂起車身、一人負責拆卸、一人負責搬運。 他們動作俐落，僅需不到 30 秒便能將目標車輛的四個輪胎全部拆光，速度之快令人咋舌。

鎖定全市零件轉賣黑市 已有 9 人落網

檢方指出，該集團的犯罪足跡遍布全市，主要目標是拆除觸媒轉換器等高價值零件，隨後轉賣至黑市牟利。 目前警方已成功拘捕 9 名成員。 專家警告，這類技術純熟的偷車集團正從紐約快速擴散至全美各地，造成的經濟損失已高達數百萬美元。

偷車潮席捲全美 多州頻現非法拆車廠

除了紐約，全美多個城市亦深受其害：

  • 費城：今年 4 月，警方破獲兩個專門針對本田（Honda）汽車的竊盜集團，有車主停放在家門口的座駕在短時間內被整輛偷走。

  • 德州：當局本週在密蘇里市查獲一處存放多輛贓車的非法拆車廠。

  • 維吉尼亞州：里契蒙（Richmond）的汽車零件竊案呈上升趨勢，案中絕大部分目標均為觸媒轉換器。

去年 65 萬宗案 平均每48秒就有一車失竊

里契蒙警察局局長 Rick Edwards 強調，必須嚴正解決此類犯罪。 他指出，這並非單次偶發事件，若一名罪犯精通此手法，便足以推高整年的犯罪率。 根據統計，去年全美共發生 65 萬 9880 起車輛被盜案，平均每 48 秒就有一輛車失竊。紐約警方表示，將持續加大追緝力度，全力打擊這類「高效率」的竊盜犯罪。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
影視圈
14小時前
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
17小時前
山東「接盤俠」｜老婆頻發細仔相予陌生男 驗DNA驚揭3仔女2個非親生
山東「接盤俠」｜老婆頻發細仔相予陌生男 驗DNA驚揭3仔女2個非親生
奇聞趣事
3小時前
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
食用安全
23小時前
星島申訴王｜月入9萬都唔敢生仔？港女淚訴：供樓供車養長老，邊有錢養細路
星島申訴王｜夫婦月入9萬 都唔敢生仔 港女詳列開支 揭「月光族」悲歌
申訴熱話
2小時前
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
飲食
17小時前
鄭俊弘離巢丨24年TVB生涯情史精彩 曾戀秦沛女兒姜麗文 傳背富貴未婚妻偷食何雁詩
鄭俊弘離巢丨24年TVB生涯情史精彩 曾戀秦沛女兒姜麗文 傳背富貴未婚妻偷食何雁詩
影視圈
13小時前
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
飲食
17小時前
北部都會區新公屋年內入伙 網民視察粉嶺鳳凰嶺邨日與夜 街坊：地點方便到暈｜Juicy叮facebook截圖（資料來源：Cheehow Billy Wong＠facebook影屋邨 Estates FotoEXPO）
北部都會區新公屋年內入伙 網民視察粉嶺鳳凰嶺邨日與夜 街坊：地點方便到暈｜Juicy叮
時事熱話
21小時前