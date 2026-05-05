紐約驚現「F1級」偷車胎集團 30秒拆光輪胎防不勝防

美國紐約警方近期正嚴厲打擊一個手法極為專業的竊盜集團。 該集團因能在數分鐘內迅速拆解整輛汽車，被外界稱為「賽車維修站團隊」（Pit Stop Crew）。 據監視器畫面顯示，三名戴著面具及手套的嫌犯分工精確：一人負責頂起車身、一人負責拆卸、一人負責搬運。 他們動作俐落，僅需不到 30 秒便能將目標車輛的四個輪胎全部拆光，速度之快令人咋舌。

鎖定全市零件轉賣黑市 已有 9 人落網

檢方指出，該集團的犯罪足跡遍布全市，主要目標是拆除觸媒轉換器等高價值零件，隨後轉賣至黑市牟利。 目前警方已成功拘捕 9 名成員。 專家警告，這類技術純熟的偷車集團正從紐約快速擴散至全美各地，造成的經濟損失已高達數百萬美元。

偷車潮席捲全美 多州頻現非法拆車廠

除了紐約，全美多個城市亦深受其害：

費城 ：今年 4 月，警方破獲兩個專門針對本田（Honda）汽車的竊盜集團，有車主停放在家門口的座駕在短時間內被整輛偷走。

德州 ：當局本週在密蘇里市查獲一處存放多輛贓車的非法拆車廠。

維吉尼亞州：里契蒙（Richmond）的汽車零件竊案呈上升趨勢，案中絕大部分目標均為觸媒轉換器。

去年 65 萬宗案 平均每48秒就有一車失竊

里契蒙警察局局長 Rick Edwards 強調，必須嚴正解決此類犯罪。 他指出，這並非單次偶發事件，若一名罪犯精通此手法，便足以推高整年的犯罪率。 根據統計，去年全美共發生 65 萬 9880 起車輛被盜案，平均每 48 秒就有一輛車失竊。紐約警方表示，將持續加大追緝力度，全力打擊這類「高效率」的竊盜犯罪。