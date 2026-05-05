日本著名景點忍野八海變「許願池」 硬幣生金銹令水藻激增 店員：已看不到池底

日本富士山著名景點、被列入世界文化遺產的「忍野八海」，近年正身陷嚴重的「觀光公害」。不少海外遊客將當地的清澈湧泉誤當成羅馬「特萊維噴泉」般的許願池，大量投擲硬幣，導致池底積滿硬幣，甚至對當地水質及生態環境造成毀滅性破壞。

硬幣生鏽致藻類激增

「忍野八海」的水源來自富士山的伏流水，一向以清澈見底、呈夢幻藍綠色著稱。然而，近期日本媒體實地觀察發現，在最大的「湧池」內有大量硬幣沉在池底，甚至堆積厚達 1 米。大量硬幣長時間浸泡在水中導致生鏽及化學侵蝕，嚴重惡化水質並導致池內水藻激增，影響能見度。

日本富士山著名景點、被列入世界文化遺產的「忍野八海」，近年正身陷嚴重的「觀光公害」。X圖片

不少海外遊客將當地的清澈湧泉誤當成羅馬「特萊維噴泉」般的許願池，大量投擲硬幣，導致池底積滿硬幣，甚至對當地水質及生態環境造成毀滅性破壞。網上圖片

「忍野八海」的水源來自富士山的伏流水，一向以清澈見底、呈夢幻藍綠色著稱。日本觀光局圖片

附近店舖的店員無奈表示，近年因水藻過度生長，原本平滑如鏡的「鏡池」情況最為惡劣，目前已完全無法看清池底。

每年打撈萬枚硬幣

負責管理的忍野村役場表示，投幣並不能實現願望，反而造成嚴重的環境問題。雖然當地每年均會邀請義工潛水員打撈硬幣，去年檢獲的硬幣數量更從之前的 4,400 枚飆升 4 倍至 1.8 萬枚。

義工坂本新先生指出，池底的硬幣以日本 1 圓硬幣最多，其次分別為人民幣、韓元及泰幣。由於硬幣與泥沙層層疊加已呈水泥狀，加上忍野八海位處高海拔，作業難度極高，令清理工作難以徹底。

投幣最高可判囚 5 年

儘管當地政府已設置日、中、英、韓四種語言的告示牌，但許多遊客仍表示對禁止投幣的規定「完全不知情」。有遊客在接受訪問時直言，因見到他人投幣，便隨大流將其視為許願池。

根據日本《文化財保護法》，向受保護的水池投擲硬幣屬於違法行為，最高可被判處 5 年有期徒刑，或罰款最高 100 萬日元（約 5 萬港元）。有關部門呼籲遊客尊重世界遺產，停止投幣行為以守護脆弱的生態環境。