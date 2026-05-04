南非4.5米巨鱷吞商人遭射殺 肚內再現6對鞋

南非姆普馬蘭加省（Mpumalanga）近日發生一宗駭人意外。一名商人駕車橫越河流時，不幸被急流沖走，其後證實已遭鱷魚吞食。救援人員捕殺該條巨鱷後，竟在其腹中發現多達六對鞋，意味著可能已有更多人命喪其口。

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事發於4月27日，該名59歲的商人試圖駕車駛過當地科馬蒂河（Komati River），車輛迅速被洶湧的洪水沖走，當警方接報趕抵現場時，車內已空無一人。由於該河段以鱷魚及河馬活動頻繁而著稱，當局隨即懷疑失蹤者已遭遇不測。

當局動用無人機及直升機等設備搜索長達一周。搜救人員留意到一條龐大的尼羅鱷腹部明顯鼓脹，且對外界的噪音反應遲緩，認為是處於飽食狀態。在鎖定目標並獲得許可後，警方射殺這條長約4.5米、重約500公斤的巨鱷。

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救援人員解剖這條鱷魚，在其腸道內發現手臂、部分肋骨及胸部組織等人體殘骸。警方懷疑屬於該名失蹤商人，目前正進行DNA比對。

在場人員除了人體殘骸外，鱷魚的胃中還殘留著約六對無法被消化的膠涼鞋及拖鞋，此顯示，巨鱷在過去可能已襲擊並吞食多人。當局仍進行深入調查。