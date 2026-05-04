Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旭山動物園燒屍︱焚化爐發現人類骸骨 疑兇曾威脅妻子：要把你燒到甚麼都不剩

即時國際
更新時間：16:00 2026-05-04 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-04 HKT

北海道旭川市旭山動物園33歲員工鈴木達也涉嫌殺害妻子鈴木由衣（33歲），並將屍體帶回動物園，以焚化爐燒毀，事件震驚日本。日本傳媒報道，疑兇供稱對夫妻生活十分不滿。

相關新聞：旭山動物園飼育員涉殺妻燒屍 監視器疑拍到運屍畫面

日本傳媒報道，鈴木達也3月31日前後，用園內專門處理動物屍體的焚化爐，燒毀妻子的遺體。警方日前在爐內發現幾塊人骨，疑似就是她的屍骸。消息人士透露，鈴木達也供稱，對夫妻日常生活感到不滿，警方正釐清具體事實。

此外，鄰居指曾看過夫婦散步和遛狗，似乎並無不和。不過辦案人員則透露，男方威脅妻子「要把你燒到甚麼都不剩」，女方也曾向親友透露「被先生威脅很害怕」。

相關新聞：旭山動物園燒屍 | 日飼育員認焚化爐棄妻遺體 過去受訪畫面曝光

由於鈴木達也只承認焚屍，並未坦承殺人，加上焚化爐高溫會把動物屍體燒成灰，連骨頭都不剩，一度讓辦案陷入困難。 至於爐內找到疑似人骨，還要進一步確認是否鈴木由衣屍骸。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
01:15
灣仔酒店美籍婦墮樓亡 大堂女住客被砸中昏迷送院 玻璃碎另傷4人
突發
7小時前
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
食用安全
6小時前
北部都會區新公屋年內入伙 網民視察粉嶺鳳凰嶺邨日與夜 街坊：地點方便到暈｜Juicy叮facebook截圖（資料來源：Cheehow Billy Wong＠facebook影屋邨 Estates FotoEXPO）
北部都會區新公屋年內入伙 網民視察粉嶺鳳凰嶺邨日與夜 街坊：地點方便到暈｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
25+英皇群星演唱會｜張敬軒患急性內耳迷路炎 確定取消演出 首場表演後嚴重不適
01:24
25+英皇群星演唱會｜張敬軒患急性內耳迷路炎 確定取消演出 首場表演後嚴重不適
影視圈
6小時前
佳宝超市8折優惠再臨！慶祝母親節一連8日全線掃平貨 蔬果/肉類海鮮/米油醬醋勁減
佳宝超市8折優惠再臨！慶祝母親節一連8日全線掃平貨 蔬果/肉類海鮮/米油醬醋勁減
飲食
4小時前
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
社會
6小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-03 11:23 HKT
王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年
王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年
影視圈
4小時前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
20小時前