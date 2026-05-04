旭山動物園燒屍︱焚化爐發現人類骸骨 疑兇曾威脅妻子：要把你燒到甚麼都不剩

北海道旭川市旭山動物園33歲員工鈴木達也涉嫌殺害妻子鈴木由衣（33歲），並將屍體帶回動物園，以焚化爐燒毀，事件震驚日本。日本傳媒報道，疑兇供稱對夫妻生活十分不滿。

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日本傳媒報道，鈴木達也3月31日前後，用園內專門處理動物屍體的焚化爐，燒毀妻子的遺體。警方日前在爐內發現幾塊人骨，疑似就是她的屍骸。消息人士透露，鈴木達也供稱，對夫妻日常生活感到不滿，警方正釐清具體事實。

此外，鄰居指曾看過夫婦散步和遛狗，似乎並無不和。不過辦案人員則透露，男方威脅妻子「要把你燒到甚麼都不剩」，女方也曾向親友透露「被先生威脅很害怕」。

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由於鈴木達也只承認焚屍，並未坦承殺人，加上焚化爐高溫會把動物屍體燒成灰，連骨頭都不剩，一度讓辦案陷入困難。 至於爐內找到疑似人骨，還要進一步確認是否鈴木由衣屍骸。