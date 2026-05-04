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美繁殖場涉虐比高犬 愛護動物團體收購1500隻救命 安排領養過新生

即時國際
更新時間：14:44 2026-05-04 HKT
發佈時間：14:44 2026-05-04 HKT

美國威斯康辛州比高犬繁殖與研究場Ridglan Farms涉嫌虐待狗隻，曾2度遭愛護動物人士闖入抗議，要帶走狗隻。繁殖場在愛護動物組織斡旋下，最終同意以未公開價格出售場內全數1500隻比高犬。首批300隻已於5月1日獲救，其餘狗狗預計本周陸續移出，將送往各地收容所，為後續領養程序做好準備，讓牠們重過新生。

特別檢察官調查認定，Ridglan Farms對比高犬進行不當眼部手術，已經違反該州獸醫法規。儘管繁殖場始終否認，但為了避免虐待動物的重罪指控，去年10月同意於今年7月1日放棄州立繁殖許可證。

其中一隻獲救的比高犬。美聯社
其中一隻獲救的比高犬。美聯社
繁殖場同意出售場內全數1500隻比高犬。Big Dog Ranch Rescue/FB
繁殖場同意出售場內全數1500隻比高犬。Big Dog Ranch Rescue/FB
狗狗獲救後極親人。Big Dog Ranch Rescue/FB
狗狗獲救後極親人。Big Dog Ranch Rescue/FB
大批抗議人士曾闖入繁殖場救狗。美聯社
大批抗議人士曾闖入繁殖場救狗。美聯社

愛護動物人士曾兩度闖入救狗

今年3月，大批抗議人士闖入該繁殖場並帶走30隻比高犬，事後63人被移交檢方，可能面臨檢控。上月，又有大約1000名愛護動物人士試圖帶走狗狗，警方動用催淚彈、橡膠子彈及胡椒噴霧驅散，共29人被捕，其中5人面臨盜竊重罪指控。

今次犬隻收購行動由大狗牧場救援組織（Big Dog Ranch Rescue）與人道經濟中心（Center for a Humane Economy）共同促成，雙方協議其中1000隻將透過全美各地合作收容所安置，其餘500隻則由人道經濟中心負責。首批300隻狗狗上周獲救之後，其餘狗狗預計本周陸續移出。

救援組織收700份領養申請

大狗牧場救援組織已收到逾700份領養申請，但組織強調，正式送養前將完成為狗狗注射疫苗、植入晶片、絕育等程序，確保犬隻完成如廁訓練，也會對潛在領養人進行資格審核。

大狗牧場救援組織創辦人西蒙斯（Lauree Simmons）周日（3日）受訪時表示，狗狗獲救後1小時內，就開始靠近他們，想要獲得關注；一些狗狗甚至爬到人們的大腿上，每一隻都超級可愛，牠們知道自己終於安全了。

比高犬成動物實驗常用犬種

她表示，年輕比高犬適應得很快，較年長狗狗則需要更多時間，但許多狗狗都非常願意接受愛，並且渴望與人相處。

比高犬因體型嬌小、性情溫和，長期都是動物實驗最常使用的犬種。西蒙斯批評，比高犬非常信任人類，溫順、穩定又寬容，才成為動物實驗的首選。西蒙斯認為，這是錯誤的，這種事情必須停止。

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