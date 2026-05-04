涉印尼高級住宅區盜竊案 3名中國人峇里島機場被捕

3名中國籍男子涉嫌在印尼高級住宅區偷竊，準備從峇里島機場離境時，遭移民官員逮捕。據這3人涉及西爪哇省茂物市警方通報的一宗盜竊案，被捕時正正準備搭機前往馬來西亞吉隆坡。

據Antara News報道，峇里島移民局表示，這3名中國籍男子因涉及茂物市的加重盜竊案，在峇里島伍拉賴國際機場被捕。

3名中國嫌犯在峇里島伍拉賴國際機場離境時遭攔截拘捕。VietJetAir

3名中國人因涉及茂物市高級盜竊案被捕。維基百科

搭機往吉隆坡前遭攔截

伍拉賴移民局局長庫尼亞萬（Bugie Kurniawan）表示，只要通緝名單資訊已經分享給移民局，移民局就會逮捕名單上的對象。3名男子分別以姓名縮寫JW、RW與HL識別。

當時他們正準備搭機前往馬來西亞吉隆坡，但在出境前例行檢查時，被移民局內部追蹤系統標記，官員也注意到他們行為可疑。

案發於茂物市 趁屋主外遊偷竊

進一步調查確認，這3人涉及茂物市警方通報的一宗竊盜案。案發於2026年3月22日晚上約8時45分，現場是一處高級住宅區，當時屋主自3月18日起外出度假，寓所內無人。

3名嫌犯目前已被移交給茂物市警方，進行後續法律程序。庫尼亞萬強調，這次逮捕行動顯示印尼政府致力確保機場不會成為逃避司法追訴的漏洞。