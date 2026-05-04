紐瓦克機場驚魂 | 聯合航空客機降落時撞公路燈柱 卡車司機遭碎片割傷

美國新澤西州紐瓦克自由國際機場發生驚險事故，聯合航空（United Airlines）一架從意大利威尼斯飛往新澤西州的波音767-400客機，周日（3日）下午在紐瓦克自由國際機場降落時，其中一個機輪擦撞附近公路一條燈柱，並波及一輛H&S Bakery卡車。飛機最終安全降落，機上221名乘客及10名機組人員沒有傷，但卡車司機被掉落的碎片割傷手臂，需送院治理。聯邦當局已介入調查，涉事機組人員已被停飛。

輪胎及機底擦撞燈柱 波及卡車

事發於當地下午2時左右，涉事客機編號UA169，在準備降落紐瓦克機場29號跑道時，一個降落輪胎和飛機底部擦撞一條燈柱，並擦過一輛卡車。燈柱隨後撞及一輛同樣在高速公路行駛的吉普車。飛機最終安全著陸，正常滑行至登機口，只是受了輕微損毀。

聯合航空客機降落時，撞到公路燈柱。Patrick Oyulu via X

美國當局正調查聯合航空客機在紐瓦克自由國際機場降落時發生的事故。路透社

聯合航空指，維修團隊正評估飛機受損情況，並調查事發原因，涉事機組人員暫時停飛。而機場檢查跑道狀況後，航班升降已回復正常。

客機輕微受損 涉事機員停飛候查

受傷的H&S Bakery卡車司機送院治理後已出院，司機當時正沿新澤西收費公路南行，前往紐瓦克機場的倉庫，運送麵包產品，事後將車停在公路一側，駕駛座的窗戶遭飛機輪子撞破，司機手臂遭碎片割傷，但卡車車身並無受損。美國國家運輸安全委員會（NTSB）、聯邦航空管理局和新澤西州收費公路管理局官員已到場搜證，就此事件展開調查。

NTSB調查員已指示聯合航空提供駕駛艙語音記錄器和俗稱黑盒的飛行數據記錄器以供調查，預計將在30天內發表初步報告。

