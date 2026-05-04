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紐約前市長朱利亞尼病危住院 特朗普發文力讚真正戰士

即時國際
更新時間：10:42 2026-05-04 HKT
發佈時間：10:42 2026-05-04 HKT

紐約前市長朱利亞尼（Rudolph Giuliani）驚傳病危住院，朱利亞尼的發言人周日（3日）證實，朱利亞尼目前生命跡象雖穩定，但病況仍相當危急。朱利亞尼在2001年9月11日恐怖襲擊事件後因團結全美而獲得「美國市長」的美譽，近年則因擔任總統特朗普的私人律師而備受關注。針對朱利亞尼住院的消息，特朗普在其社交平台發文表達關注，並稱讚朱利亞尼是「真正的戰士」和紐約有史以來最優秀的市長。

朱利亞尼的發言人古德曼表示，現年81歲的朱利亞尼目前確實在醫院接受治療，處於「危急但穩定」的狀態。古德曼在社交平台X發文指出：「朱利亞尼是一個鬥士，一生中無論遇到多大挑戰都展現堅定意志，如今依然以同樣的力量奮戰。」

朱利亞尼近年聲望大幅下滑。美聯社
朱利亞尼近年聲望大幅下滑。美聯社
朱利亞尼曾任特朗普私人律師。美聯社
朱利亞尼曾任特朗普私人律師。美聯社
特朗普大讚朱利亞尼是紐約有史以來最優秀的市長。美聯社
特朗普大讚朱利亞尼是紐約有史以來最優秀的市長。美聯社

不過，發言人並未說明朱利亞尼入院的具體病因，也沒有透露他已經住院多長時間。

日前主持網上節目 不斷咳嗽聲音沙啞

朱利亞尼剛在5月1日晚才剛於佛羅里達州棕櫚灘主持他的網上節目《美國市長現場》（America’s Mayor Live）。當時他在節目開場時就不斷咳嗽，聲音聽起來也比平時沙啞許多。

他當時在節目中坦承，自己的身體確實有點微恙，所以沒辦法像平常那樣大聲說話，還特別提醒觀眾他會盡量靠近麥克風。

帶領紐約度過911 獲封美國市長

針對朱利亞尼入院的消息，特朗普在Truth Social發文力挺。特朗普寫道，「我們最棒的朱利亞尼，一位真正的戰士，也是紐約市歷史上最好的市長，現在已經住院且情況危急。」

特朗普又為朱利亞尼抱不平，認為對方遭到「激進左翼瘋子」與民主黨人的惡劣對待，並感嘆這是一場悲劇。

檢察官出身 打擊黑幫與不法交易員聞名

朱利亞尼的政治生涯充滿傳奇色彩，他在1993年當選紐約市長之前，是全美名氣最響亮的檢察官之一，致力於打擊黑幫與華爾街不法交易者。他因運用反勒索法瓦解紐約組織犯罪家族，讓他「大膽打擊黑手黨」的名聲不脛而走。

但他近年聲望大幅下滑，先前因涉嫌試圖推翻2020年大選結果面臨刑事指控，後來獲得特朗普特赦。

近年面臨刑事指控 獲特朗普特赦

他並因誣指喬治亞州2名選務人員涉及舞弊，於2023年遭聯邦陪審團裁定須賠償1億4800萬美元。雙方其後達成協議，朱利亞尼得以保留部分資產，並承諾不再公開批評對方。此外，他在紐約與華盛頓特區的律師執照已遭吊銷。

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