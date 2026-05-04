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日本防相訪菲 商出口艦艇 京學者：劍指中國擾亂南海

即時國際
更新時間：08:31 2026-05-04 HKT
發佈時間：08:30 2026-05-04 HKT

日本「軍事鬆綁」動作頻頻，並擬介入南海。日本防衛大臣小泉進次郎昨日開啟亞洲之行，明日將訪問菲律賓，磋商向菲方無償轉讓日本二手「阿武隈」級護衛艦，此為上月日本高市政府內閣解除殺傷性武器出口禁令後首例。中國政法大學學者曹興直言，日本此舉「司馬昭之心路人皆知」，意圖武裝菲律賓，讓菲律賓跑到南海島礁去挑釁中國，加劇地區安全風險，中方必須早做準備。

另據北京《環球時報》引述消息人士透露，昨日菲方5名人員不顧中方警告勸阻，非法登上中國南沙群島鐵線礁活動，中國海警執法人員依法查證處置，有力維護中國領土主權和海洋權益。菲律賓海岸防衛隊反控，4艘中國船隻在菲國水域從事非法海洋科學研究。

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日本擬向菲方轉讓二手「阿武隈」級護衛艦。
日本擬向菲方轉讓二手「阿武隈」級護衛艦。

日本當局近期同菲律賓越走越近。4月中旬，高市政府廢除實施數十年的殺傷性武器出口禁令後，僅隔5天，日媒就披露政府擬修訂《自衛隊法》，增設特例條款，允許無償或低價向他國提供殺傷性武器，為軍援軍售鋪路，而對象就是菲律賓。

轉讓二手「阿武隈」級護衛艦

日本防衛大臣小泉進次郎昨日起訪問印尼，明天轉訪菲律賓，將與菲國防部長特奧多羅會談。共同社報道，雙方預計將就菲方引進日本「阿武隈」級護衛艦二手護衛艦展開磋商，並共同視察日本自衛隊參加的「肩並肩」大型聯合演習。

該演習由美軍及日本自衛隊等5國部隊參與，旨在牽制中國在南海的控制權。演習將於5月8日結束。分析認為，菲律賓海軍現役不少艦艇是美國上世紀50年代退役舊裝備，戰力參差，雖然日方擬輸出的「阿武隈」級護衛艦已服役逾30年，但對菲而言，仍有明顯技術優勢，可即時強化菲方在南海巡邏及對峙能力。

「為甚麼是菲律賓？答案很簡單。因為南海問題，中菲之間一直存在摩擦，日本選在這個時候、用這種方式送武器給菲律賓，打的算盤可謂司馬昭之心路人皆知。」中國政法大學國際政治系教授曹興撰文指出，日本作為域外國家，不遠千里向南海周邊國家免費輸送護衛艦，刻意渲染所謂「遏制中國」的敘事，「哪里是甚麼防衛合作？分明是在替菲律賓打氣撐腰、挑動地區對抗。」曹興指出，更要警惕的是，日本正在為構建地區武器出口體系的投石問路。菲律賓之外，印尼也對日本二手潛艇表現出興趣。日本可能想通過「便宜甚至白送」的方式，意圖把更多南海周邊國家綁上自己的防務合作網絡，把南海變成遏制中國的前沿陣地。

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