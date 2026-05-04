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伊朗局勢｜特朗普：今起展開「自由計畫」行動 助霍峽滯留船隻脫困 美軍將提供支援

即時國際
更新時間：08:38 2026-05-04 HKT
發佈時間：08:38 2026-05-04 HKT

美國持續對伊朗進行海上封鎖，伊朗則是繼續封鎖能源要道霍爾木茲海峽，令許多船隻滯留在海峽。美國總統特朗普宣布，美國周一（4日）起將展開「自由計畫」（Project Freedom）行動，引導受困於霍爾木茲海峽的船隻離開。美軍中央司令部其後表示，將出動導彈驅逐艦、100多架陸基和海基飛機，以及無人機，還有1.5萬名軍人提供軍事支援。

特朗普將此形容為「人道主義之舉」，目的是協助未涉入美國、以色列對伊朗戰爭的中立國家。特朗普周日（3日）在其社交平台Truth Social發文指出，全球多國詢問美國是否能協助他們解救受困在霍爾木茲海峽的船隻，這些船隻都是中立且無辜的旁觀者，而為了伊朗、中東以及美國的利益，美國將安全地引導他們的船隻離開這段水域，使他們能夠自由、順利地繼續業務。

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美軍中央司令部將出動導彈驅逐艦、100多架陸基和海基飛機，以及無人機，還有1.5萬名軍人提供軍事支援。路透社
美軍中央司令部將出動導彈驅逐艦、100多架陸基和海基飛機，以及無人機，還有1.5萬名軍人提供軍事支援。路透社
特朗普宣布將展開「自由計畫」疏導受困船隻離開行動。美聯社
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美國將引導受困於海峽的船隻離開，行動將於中東時間4日開始。美聯社
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美國將引導受困於霍爾木茲海峽的船隻離開。美聯社
美國將引導受困於霍爾木茲海峽的船隻離開。美聯社

解救中立無辜者

特朗普強調，這些船隻來自世界各地，和目前中東所發生的事沒有關聯，許多受困船隻已面臨食物短缺困境，維持船員生活所需的各類物資也所剩無幾。這次疏導行動代表著「美國及中東各國，尤其是伊朗，共同的人道主義姿態」。

特朗普已經下令美方代表通知船方，美國將會盡最大努力協助這些船隻與船員安全離開霍爾木茲海峽，這項「自由計畫」將在中東時間4日開始。

警告若遇阻撓將強硬回應

他同時警告，若此項人道主義行動遭遇任何阻撓，將不得不採取強硬手段予以應對。

他又表示，美方代表正與伊朗進行非常正面的討論，而這些討論可能為所有人帶來非常正面的結果，而讓船隻移動的目的，只是為了解放那些完全沒有做錯任何事的人、企業與國家，他們只是情勢所造成的受害者。

導彈驅逐艦及1.5萬美軍支援

美軍中央司令部其後在社交媒體宣佈，其部隊將於4日開始支持特朗普「指導的」、面向霍爾木茲海峽被困船隻的疏導行動。美方軍事支持包括出動導彈驅逐艦、100多架陸基和海基飛機，以及無人機，還有1.5萬名軍人。

自伊朗戰爭開始以來，許多油輪和貨船及船員，一直被困在波斯灣。有船員描述，目睹被攔截的無人機和導彈在水面上爆炸，飲用水、食物及其他物資也日益短缺。

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