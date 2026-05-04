伊朗局勢｜德黑蘭巨型廣告牌嘲諷特朗普 霍爾木茲海峽橫跨臉部寫「瀕臨崩潰點」

伊朗再向美國發動新一輪宣傳攻勢，德黑蘭近日豎立一幅巨型廣告牌，以美國總統特朗普（Donald Trump）的臉孔作主體，並將霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）圖像橫跨其鼻子與上唇位置，配上英語及波斯語字句「At the Breaking Point（瀕臨崩潰點）」。

海峽「縫合封死」特朗普面上

紐約郵報報道，該廣告牌周六在德黑蘭曝光。霍爾木茲海峽是全球重要石油運輸航道，最狹窄處僅約21英里（約34公里），海報中海峽被設計成如同被「縫合封死」般覆蓋在特朗普面上，象徵雙方圍繞海峽控制權的緊張局勢。海報上亦配上英語及波斯語字句「At the Breaking Point（瀕臨崩潰點）」，用以嘲諷特朗普現時處境。

自2月28日美國與以色列對伊朗發動大規模軍事行動後，德黑蘭一直透過政治宣傳向華府施壓，並向以色列及海灣盟友發射導彈作報復。

德黑蘭豎立一幅巨型廣告牌，以美國總統特朗普的臉孔作主體，並將霍爾木茲海峽圖像橫跨其鼻子與上唇位置。路透社

穆杰塔巴形容美國是「大撒旦」

伊朗新任最高領袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）上周亦透過書面聲明，再次形容美國是「大撒旦（great Satan）」。自其父親在戰爭初期空襲中身亡後，他一直未有公開露面。

霍爾木茲海峽已成為戰事及停火談判中的關鍵經濟壓力點。伊朗曾威脅通過海峽的船隻，並要求支付「過路費」以換取安全航行，令國際油價持續上升；美方則對伊朗實施封鎖措施，打擊其經濟命脈。受局勢影響，國際油價已升至每桶116美元以上，較衝突爆發初期飆升近六成。

另外，德黑蘭地鐵內亦出現另一幅較小型宣傳海報，同樣以特朗普為主角。畫面中特朗普低頭跪下、手持現金作出屈服姿態。海報內容聲稱，若伊朗向每艘通過霍爾木茲海峽的船隻收取200萬美元「過路費」，每年可帶來1,100億美元收入。不過，美國及聯合國國際海事組織早前已表明，伊朗無權在國際水域實施此類收費制度。