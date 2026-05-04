大西洋郵輪爆漢他病毒感染 3死1危殆 世衞介入調查

據了解，郵輪上約有170名乘客及70名船員，當時航線仍在佛得角附近海域。

出現感染的郵輪是從阿根廷烏斯懷亞駛往佛得角的「洪迪厄斯號」。法新社

涉事郵輪「洪迪厄斯號」（Hondius）屬於極地觀光郵輪，由荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）經營，行程包括從烏斯懷亞（Ushuaia）出發前往佛得角（Cape Verde），途經南喬治亞島（South Georgia）和聖赫勒拿島（Saint Helena）等地。

世界衞生組織周日（3日）晚證實，一艘在大西洋上航行的郵輪爆發漢他病毒感染，造成3人死亡，另外3人染病。迄今為止，已確診一宗病例，其餘5宗為疑似病例。這種病毒通常由囓齒類動物傳染給人類，其中一名患者正在南非接受深切治療，情況危殆。

南非衞生部發言人莫哈萊表示，首名出現症狀的是一名70歲乘客，他在船上身亡，遺體目前安放南大西洋英國屬地聖赫勒拿島上。

他的69歲妻子也在船上發病，並於轉送南非就醫後，在約翰內斯堡一家醫院不治。莫哈萊說，死者國籍暫時無法確認。

1英國人南非深切治療

第3名患者為一名69歲英國人，同樣被轉送約翰內斯堡接受深切治療。

消息人士指，死者包括一對荷蘭籍夫婦，並表示第3名死者遺體仍在船上。

世衞表示，目前有關部門正在進行詳細調查，包括進一步的實驗室檢測和流行病學調查。在為乘客和船員提供醫療護理和支持的同時，病毒測序工作也在進行中。

通常由囓齒類動物傳染給人類

世衞指，漢他病毒感染通常與環境接觸有關，即接觸受感染嚙齒動物的尿液或糞便。該病毒人際傳播雖然罕見，但仍有可能在人與人之間傳播，並可能導致嚴重的呼吸系統疾病，需要對患者進行密切監測、醫療支持和應急處置。

世衞正協調成員國和郵輪營運商，以便將2名出現症狀的乘客進行醫療轉運，並對船上其餘乘客進行全面的公共衛生風險評估和防疫支持。

該組織表示，已按照《國際衞生條例》通知了各國聯絡點，並將發布疫情通報。