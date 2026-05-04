Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大西洋郵輪爆漢他病毒感染 3死1危殆 世衞介入調查

即時國際
更新時間：09:17 2026-05-04 HKT
發佈時間：09:17 2026-05-04 HKT

世界衞生組織周日（3日）晚證實，一艘在大西洋上航行的郵輪爆發漢他病毒感染，造成3人死亡，另外3人染病。迄今為止，已確診一宗病例，其餘5宗為疑似病例。這種病毒通常由囓齒類動物傳染給人類，其中一名患者正在南非接受深切治療，情況危殆。

涉極地觀光郵輪

涉事郵輪「洪迪厄斯號」（Hondius）屬於極地觀光郵輪，由荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）經營，行程包括從烏斯懷亞（Ushuaia）出發前往佛得角（Cape Verde），途經南喬治亞島（South Georgia）和聖赫勒拿島（Saint Helena）等地。

涉事的「洪迪厄斯號」屬於極地觀光郵輪。法新社
涉事的「洪迪厄斯號」屬於極地觀光郵輪。法新社
出現感染的郵輪是從阿根廷烏斯懷亞駛往佛得角的「洪迪厄斯號」。法新社
出現感染的郵輪是從阿根廷烏斯懷亞駛往佛得角的「洪迪厄斯號」。法新社
世衞組織已介入調查。路透社
世衞組織已介入調查。路透社

據了解，郵輪上約有170名乘客及70名船員，當時航線仍在佛得角附近海域。

荷蘭夫婦先後不治

南非衞生部發言人莫哈萊表示，首名出現症狀的是一名70歲乘客，他在船上身亡，遺體目前安放南大西洋英國屬地聖赫勒拿島上。

他的69歲妻子也在船上發病，並於轉送南非就醫後，在約翰內斯堡一家醫院不治。莫哈萊說，死者國籍暫時無法確認。

1英國人南非深切治療

第3名患者為一名69歲英國人，同樣被轉送約翰內斯堡接受深切治療。

消息人士指，死者包括一對荷蘭籍夫婦，並表示第3名死者遺體仍在船上。

世衞表示，目前有關部門正在進行詳細調查，包括進一步的實驗室檢測和流行病學調查。在為乘客和船員提供醫療護理和支持的同時，病毒測序工作也在進行中。

通常由囓齒類動物傳染給人類

世衞指，漢他病毒感染通常與環境接觸有關，即接觸受感染嚙齒動物的尿液或糞便。該病毒人際傳播雖然罕見，但仍有可能在人與人之間傳播，並可能導致嚴重的呼吸系統疾病，需要對患者進行密切監測、醫療支持和應急處置。

世衞正協調成員國和郵輪營運商，以便將2名出現症狀的乘客進行醫療轉運，並對船上其餘乘客進行全面的公共衛生風險評估和防疫支持。

該組織表示，已按照《國際衞生條例》通知了各國聯絡點，並將發布疫情通報。

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
政情
3小時前
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
突發
47分鐘前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
12小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
生活百科
23小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 全職投資者余偉龍：美恐爆股災 留半倉現金買龍頭股｜百萬倉
全職投資者憂今年爆股災 仿傚巴菲特留半倉現金 等跌市買8隻股｜百萬倉
投資理財
3小時前
chill club頒獎禮2026完整得獎名單丨古天樂驚喜跳唱新歌《世紀大騙局》 Anson Lo再奪年度歌手大獎
chill club頒獎禮2026完整得獎名單丨古天樂驚喜跳唱新歌《世紀大騙局》 Anson Lo再奪年度歌手大獎
影視圈
10小時前
姜濤生日粉絲逼爆銅鑼灣 HOY TV主持余健志批評阻街：集體撞邪 疑似姜糖反寸爆廚藝差
姜濤生日粉絲逼爆銅鑼灣 HOY TV主持余健志批評阻街：集體撞邪 疑似姜糖反寸爆廚藝差
影視圈
14小時前
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
影視圈
15小時前
ViuTV chill club頒獎禮2026丨姜濤、Gigi炎明熹世紀同台 深情對望、共用一咪掀全晚高潮
11:31
ViuTV chill club頒獎禮2026丨姜濤、Gigi炎明熹世紀同台 深情對望、共用一咪掀全晚高潮
影視圈
11小時前