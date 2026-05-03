霸王茶姬｜進軍南韓一級商圈連開3舖 新村門市排隊4小時仍無法入店

中國茶飲品牌「霸王茶姬」強勢進軍南韓市場，日前在首爾江南、龍山與新村同步開設3間直營店，其中新村門市開幕首日即出現誇張排隊人潮，從清晨一路延續至下午，最長等候時間達188分鐘，甚至有人排隊4小時仍無法入店。

相關新聞：霸王茶姬疑遭日品牌抄襲 Logo京劇標誌變和服

韓聯社報道，霸王茶姬4月30日正式進軍南韓市場，在首爾一級商圈同步開設3間門市。其中，新村分店一早就大排長龍，直到午餐時段過了，排隊人潮未見減退。下午2時，等候時間一度飆升至188分鐘，不少消費者因等太久選擇放棄購買。

20多歲申姓上班族受訪時坦言：「我曾在上海喝過（霸王茶姬），聽說它來韓國開設分店，我才特地過來，但要等188分鐘，只能乾脆放棄。」30多歲尹姓上班族指出：「對中國文化的關注，已經自然延伸到飲食。」

報道指出，這股中國茶飲熱潮並非單一品牌現象。距離霸王茶姬新村店僅步行3分鐘的另一家中國品牌「茶百道」，同樣吸引消費者上門，儘管排隊規模較小，也要等待一段時間才能取餐。有消費者表示，相較韓國本土品牌，中國手搖飲多採用現泡茶葉，「喝得出風味差異」。

除了茶飲，南韓人也愛吃麻辣燙。觀察整體趨勢，中國文化影響力正逐步擴大。受訪大學生李彩娟（音譯）說，「像泡泡瑪特這類品牌走紅後，對中國文化的興趣明顯增加」，旅遊地點也從過去集中在上海，延伸至哈爾濱等二三線城市。