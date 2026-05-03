Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

霸王茶姬｜進軍南韓一級商圈連開3舖 新村門市排隊4小時仍無法入店

即時國際
更新時間：22:00 2026-05-03 HKT
發佈時間：22:00 2026-05-03 HKT

中國茶飲品牌「霸王茶姬」強勢進軍南韓市場，日前在首爾江南、龍山與新村同步開設3間直營店，其中新村門市開幕首日即出現誇張排隊人潮，從清晨一路延續至下午，最長等候時間達188分鐘，甚至有人排隊4小時仍無法入店。

相關新聞：霸王茶姬疑遭日品牌抄襲 Logo京劇標誌變和服

韓聯社報道，霸王茶姬4月30日正式進軍南韓市場，在首爾一級商圈同步開設3間門市。其中，新村分店一早就大排長龍，直到午餐時段過了，排隊人潮未見減退。下午2時，等候時間一度飆升至188分鐘，不少消費者因等太久選擇放棄購買。

20多歲申姓上班族受訪時坦言：「我曾在上海喝過（霸王茶姬），聽說它來韓國開設分店，我才特地過來，但要等188分鐘，只能乾脆放棄。」30多歲尹姓上班族指出：「對中國文化的關注，已經自然延伸到飲食。」

報道指出，這股中國茶飲熱潮並非單一品牌現象。距離霸王茶姬新村店僅步行3分鐘的另一家中國品牌「茶百道」，同樣吸引消費者上門，儘管排隊規模較小，也要等待一段時間才能取餐。有消費者表示，相較韓國本土品牌，中國手搖飲多採用現泡茶葉，「喝得出風味差異」。

除了茶飲，南韓人也愛吃麻辣燙。觀察整體趨勢，中國文化影響力正逐步擴大。受訪大學生李彩娟（音譯）說，「像泡泡瑪特這類品牌走紅後，對中國文化的興趣明顯增加」，旅遊地點也從過去集中在上海，延伸至哈爾濱等二三線城市。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
2小時前
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
生活百科
13小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
梁醒波長子梁乃業離世 網傳八和會館公告：沉痛悼念 未隨姊妹入行 赴英留學成為醫生
梁醒波長子梁乃業離世 網傳八和會館公告：沉痛悼念 未隨姊妹入行 赴英留學成為醫生
影視圈
5小時前
chill club頒獎禮2026完整得獎名單丨古天樂驚喜跳唱新歌《世紀大騙局》 Anson Lo再奪年度歌手大獎
chill club頒獎禮2026完整得獎名單丨古天樂驚喜跳唱新歌《世紀大騙局》 Anson Lo再奪年度歌手大獎
影視圈
15分鐘前
五一黃金周︱小紅書發帖「海膽自由」 遊客疑西貢違法捕捉 網民斥破壞生態：當海鮮放題？
01:29
五一黃金周︱小紅書發帖「海膽自由」 遊客疑西貢浮潛捕捉 網民斥破壞生態：當海鮮放題？
社會
7小時前
青衣婆婆揸住碌竹採「五月雪」 伯伯持膠袋接應 網民識貨指木棉絮好實用｜Juicy叮
青衣婆婆揸住碌竹採「五月雪」 伯伯持膠袋接應 網民識貨指木棉絮好實用｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
啟德海濱湧「藍眼淚」 浪漫奇觀暗藏生態危機 網民驚爆本港兩大海邊同告失守｜Juicy叮
00:16
啟德海濱湧「藍眼淚」 浪漫奇觀暗藏生態危機 網民驚爆本港兩大海邊同告失守｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
五一黃金周︱亂倒廚餘被票控$3000 內地客理直氣壯：交錢不就行了？ 議員促加強教育
01:29
五一黃金周︱亂倒廚餘被票控$3000 內地客理直氣壯：交錢不就行了？ 議員促加強教育
社會
5小時前
「東張女神」鄧凱文首回應「曾志偉胯下風波」：忘我境界累事 憾事件被放大承諾注意舉止
01:14
「東張女神」鄧凱文首回應「曾志偉胯下風波」：忘我境界累事 憾事件被放大承諾注意舉止
影視圈
8小時前