出生的秘密｜孖生姊妹驗DNA發現生父不同人！ 全球僅20例英國首次發現

英國49歲雙胞胎姊妹蜜雪兒與拉維尼亞．奧斯本（Michelle & Lavinia Osbourne）相隔幾分鐘出生，相處近半個世紀，直到幾年前經過DNA檢測，才發現原來生父不同人！英國廣播公司（BBC）報道，這種極為罕見的生物現象稱為「異父雙胞胎」（heteropaternal superfecundation），全球至今有紀錄的案例僅約20例，而這對姊妹，是英國史上首次正式記錄的案例。

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「異父雙胞胎」全球至今紀錄僅約20例。 路透社示意圖

這個驚人發現，源於蜜雪兒的一個念頭：她越是看「父親」詹姆斯（James）的照片，愈是覺得自己外貌跟他一點都不像。於是她購買一套DNA檢測工具，測出自己確實不是詹姆斯的女兒。

可惜，就在報告出爐當天，母親不幸離世，令這個祕密永遠無法解開。經過數周調查，蜜雪兒才發現她的生父，是母親一位舊朋友的兄弟亞歷克斯（Alex）。

得知蜜雪兒的檢測結果後，拉維尼亞也決定做檢測，原本只是想求個心安，未料結果令她當場崩潰——不僅發現蜜雪兒和她同母異父，就連詹姆斯也不是她的生父！她不想面對人這個現實，一度對打開「潘朵拉的盒子」的蜜雪兒感到憤怒。

從崩潰到找到歸屬

拉維尼亞對身世之謎不感興趣，但蜜雪兒鍥而不捨地替她找出了親生父親亞瑟（Arthur）。兩人親自登門拜訪，後來拉維尼亞與亞瑟迅速建立深厚感情，如今每個月都會相聚數次。她態度軟化說：「我覺得我終於找到了歸屬，就是我父親身邊。」

兩人的母親1976年生下她們時年僅19歲，本身也是在充滿創傷的環境中成長。兩姊妹童年顛沛流離，彼此是對方唯一的依靠，如今身世解開，兩人和好如切。拉維尼亞形容：「我們是奇蹟，我們之間的緊密連結永遠不會斷。」