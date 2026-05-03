伊朗21歲空手道冠軍遭處決　傳單獨關押、嚴刑迫供

伊朗Mizan新聞社3日報道，21歲空手道冠軍瓊卡尼（Sassan Azadvar Joonqani）於4月30日遭處決。他在今年1月的示威活動落網，根據人權組織的說法，他生前曾遭嚴刑逼供。



另外，一名承認襲擊安全官員的男子阿卜杜拉扎德（Mehrab Abdollahzadeh）也遭到處決。

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伊朗21歲空手道冠軍瓊卡尼遭處決。 X@JaredLavern

綜合路透社及伊朗國際報道，瓊卡尼被指控使用石頭、棍棒襲擊載着安全部隊人員的車輛，砸碎車窗之後投擲石塊與磚塊，並企圖縱火燒車，罪名包括「與真主為敵」（moharebeh）等。

人權組織Hengaw指出，瓊卡尼落網後，起初遭單獨監禁，被拘留期間遭受嚴重身體與精神折磨。

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伊朗21歲空手道冠軍瓊卡尼遭處決。 X@Shahin1562637

而阿卜杜拉扎德是在2022年「女性、生命、自由」示威活動期間遭逮捕，那場示威是因庫爾德族女子艾米尼（Mahsa Amini）未戴緊頭巾遭宗教警察拘留後死亡引起。阿卜杜拉扎德被認為是造成安全官員法特米耶（Abbas Fatemiyeh）死亡的主要涉案人之一。

聯合國表示，自2月底美以對伊戰爭爆發以來，伊朗至少有21人遭處決、逾4000人被捕。聯合國警告，在當前的安全局勢下，死刑的使用正不斷升級。