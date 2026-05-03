伊朗局勢｜霍爾木茲海航運受阻 MSC 10/5開新航線海陸連接歐洲與中東

全球最大貨櫃航運公司地中海航運（MSC）宣佈推出連接歐洲與中東的新服務，將結合陸路與波斯灣支線船，避開霍爾木茲海峽運送，新線路5月10日起啟用。

根據MSC5月2日發佈的公告，新航線將以陸路貨車運輸橫跨沙特阿拉伯，然後用小型支線船通過波斯灣。首航從比利時安特衛普（Antwerp）出發，中逾停靠德國、意大利、立陶宛和西班牙的港口，船隻穿過蘇彜士運河進入紅海後，將在沙特西岸的兩個主要港口，吉達和阿卜杜拉國王港卸貨。

之後貨物會由貨車經陸路送到跨越沙特內陸，送往沙特東海岸達曼（Dammam），再由小型支線船運往阿布扎比、杜拜傑貝阿里（Jebel Ali），以及巴林、伊拉克和科威特等港口。新路線全長約1300公里，中途經過沙特首都利雅得。

儘管陸路替代方案的成本更高、耗時更長且碳排放量大，各大航運巨頭不得不另闢途徑避險。自今年2月28日美國和以色列對伊朗發動襲擊以來，作為全球能源與貿易命脈的霍爾木茲海峽一直受到嚴格限制，且短期內無改善迹象。

除MSC外，全球物流龍頭馬士基（Maersk）與德國巨頭赫伯羅特（Hapag-Lloyd）此前也建立了橫跨沙特與阿曼的「陸橋」解決方案。