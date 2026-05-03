Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜霍爾木茲海航運受阻 MSC 10/5開新航線海陸連接歐洲與中東

即時國際
更新時間：19:13 2026-05-03 HKT
發佈時間：19:13 2026-05-03 HKT

全球最大貨櫃航運公司地中海航運（MSC）宣佈推出連接歐洲與中東的新服務，將結合陸路與波斯灣支線船，避開霍爾木茲海峽運送，新線路5月10日起啟用。

根據MSC5月2日發佈的公告，新航線將以陸路貨車運輸橫跨沙特阿拉伯，然後用小型支線船通過波斯灣。首航從比利時安特衛普（Antwerp）出發，中逾停靠德國、意大利、立陶宛和西班牙的港口，船隻穿過蘇彜士運河進入紅海後，將在沙特西岸的兩個主要港口，吉達和阿卜杜拉國王港卸貨。

之後貨物會由貨車經陸路送到跨越沙特內陸，送往沙特東海岸達曼（Dammam），再由小型支線船運往阿布扎比、杜拜傑貝阿里（Jebel Ali），以及巴林、伊拉克和科威特等港口。新路線全長約1300公里，中途經過沙特首都利雅得。

儘管陸路替代方案的成本更高、耗時更長且碳排放量大，各大航運巨頭不得不另闢途徑避險。自今年2月28日美國和以色列對伊朗發動襲擊以來，作為全球能源與貿易命脈的霍爾木茲海峽一直受到嚴格限制，且短期內無改善迹象。

除MSC外，全球物流龍頭馬士基（Maersk）與德國巨頭赫伯羅特（Hapag-Lloyd）此前也建立了橫跨沙特與阿曼的「陸橋」解決方案。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
2小時前
青衣婆婆揸住碌竹採「五月雪」 伯伯持膠袋接應 網民識貨指木棉絮好實用｜Juicy叮
青衣婆婆揸住碌竹採「五月雪」 伯伯持膠袋接應 網民識貨指木棉絮好實用｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
生活百科
10小時前
趙雅芝神級基因強大 餅印孫女圓眼高鼻複製「最美馮程程」 與嫲嫲同框對鏡頭做俏皮舉動
趙雅芝神級基因強大 餅印孫女圓眼高鼻複製「最美馮程程」 與嫲嫲同框對鏡頭做俏皮舉動
影視圈
11小時前
梁醒波長子梁乃業離世 網傳八和會館公告：沉痛悼念 未隨姊妹入行 赴英留學成為醫生
梁醒波長子梁乃業離世 網傳八和會館公告：沉痛悼念 未隨姊妹入行 赴英留學成為醫生
影視圈
2小時前
「東張女神」鄧凱文首回應「曾志偉胯下風波」：忘我境界累事 憾事件被放大承諾注意舉止
01:14
「東張女神」鄧凱文首回應「曾志偉胯下風波」：忘我境界累事 憾事件被放大承諾注意舉止
影視圈
5小時前
01:20
天氣︱天文台：與冷鋒相關雷雨區料未來一兩小時逐漸靠近本港
社會
27分鐘前
啟德海濱湧「藍眼淚」 浪漫奇觀暗藏生態危機 網民驚爆本港兩大海邊同告失守｜Juicy叮
00:16
啟德海濱湧「藍眼淚」 浪漫奇觀暗藏生態危機 網民驚爆本港兩大海邊同告失守｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
五一黃金周︱小紅書發帖「海膽自由」 遊客疑西貢違法捕捉 網民斥破壞生態：當海鮮放題？
01:29
五一黃金周︱小紅書發帖「海膽自由」 遊客疑西貢浮潛捕捉 網民斥破壞生態：當海鮮放題？
社會
4小時前