外媒：王毅訪問緬甸期間 低調見昂山素姬

據外媒報道，中國外交部長早前於4月25日及26日訪問緬甸期間，曾與被政變推翻下台的民主派領袖、1991年諾貝爾和平獎得主昂山素姬（Aung San Suu Kyi）會面。緬甸當局於4月30日宣布昂山素姬獲特赦，改為軟禁。

據報道，王毅與昂山素姬在軟禁住所進行了非正式會面，親軍政府幹部也在場。會面詳細內容未公布，但有觀點指出，中方可能就昂山素姬的處境，向親軍方政府提出某種要求。

2020年1月中國國家主席習近平訪問緬甸時，也曾與時任國務資政、實質為國家領導人的昂山素姬會面，承諾支持緬甸的國內和平進程與民族和解。在2016年至2021年擔任國務資政期間，昂山素姬也曾3度訪問中國，與習近平會晤。

昂山素姬改為軟禁後，其法律團隊表示，預計5月3日與她會面。法律團隊成員向路透社透露，她目前人在首都奈比都（Naypyidaw）。在此之前，昂山素姬有一段時間下落不明。

昂山素姬目前已80歲，她自2021年軍事政變以來，一直遭到拘禁，經歷漫長秘密審訊被判處33年徒刑，罪名包括：貪污、煽動選舉舞弊及違反國家機密法等。她先後多次獲特赦減刑，但目前仍餘下13年刑期。她的盟友認為，這些指控具政治動機，目的是將她排除在政壇之外。