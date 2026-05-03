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火山噴發 | 菲律賓馬榮火山灰蔽天 碎屑流威脅蔓延4公里

即時國際
更新時間：16:16 2026-05-03 HKT
發佈時間：16:16 2026-05-03 HKT

菲律賓當局今日（5月3日）表示，呂宋島南部的馬榮火山（Mayon Volcano）噴發後，已有數千人疏散，目前約1500個家庭暫住疏散中心。火山周邊多個城鎮覆蓋厚厚火山灰，導致交通中斷。當局警告，高溫危險的「火山碎屑流」可能蔓延約4公里，要求民眾遠離火山周遭方圓6公里危險區域。

菲律賓火山暨地震研究所表示，位於阿爾拜省的馬榮火山出現「斯通波利式活動」和短暫熔岩噴發，岩漿活動明顯加劇，已發佈3級警戒（共5級）。研究所同時觀測到火山碎屑流，預計可蔓延4公里。火山碎屑流由高溫火山氣體、火山灰及岩石碎屑組成，移動速度極快，溫度介乎攝氏200度至700度，甚至可高達1000度，所經之處可造成嚴重破壞。

菲律賓馬榮火山噴發。美聯社
菲律賓馬榮火山噴發。美聯社
菲律賓馬榮火山噴發。美聯社
菲律賓馬榮火山噴發。美聯社
菲律賓馬榮火山噴發。美聯社
菲律賓馬榮火山噴發。美聯社

相關新聞：沉睡1.2萬年 埃塞俄比亞火山突爆發 火山灰直衝14公里高

馬榮火山是菲律賓最活躍的火山之一，此次噴發再次提醒民眾火山活動的潛在威脅，當局正密切監測最新情況，並呼籲附近居民保持警覺，遵從官方疏散指引。

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