火山噴發 | 菲律賓馬榮火山灰蔽天 碎屑流威脅蔓延4公里

菲律賓當局今日（5月3日）表示，呂宋島南部的馬榮火山（Mayon Volcano）噴發後，已有數千人疏散，目前約1500個家庭暫住疏散中心。火山周邊多個城鎮覆蓋厚厚火山灰，導致交通中斷。當局警告，高溫危險的「火山碎屑流」可能蔓延約4公里，要求民眾遠離火山周遭方圓6公里危險區域。

菲律賓火山暨地震研究所表示，位於阿爾拜省的馬榮火山出現「斯通波利式活動」和短暫熔岩噴發，岩漿活動明顯加劇，已發佈3級警戒（共5級）。研究所同時觀測到火山碎屑流，預計可蔓延4公里。火山碎屑流由高溫火山氣體、火山灰及岩石碎屑組成，移動速度極快，溫度介乎攝氏200度至700度，甚至可高達1000度，所經之處可造成嚴重破壞。

菲律賓馬榮火山噴發。美聯社

菲律賓馬榮火山噴發。美聯社

菲律賓馬榮火山噴發。美聯社

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馬榮火山是菲律賓最活躍的火山之一，此次噴發再次提醒民眾火山活動的潛在威脅，當局正密切監測最新情況，並呼籲附近居民保持警覺，遵從官方疏散指引。