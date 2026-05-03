K-pop練習生｜日藉成員臨出道失蹤 經紀公司發現疑似跳槽報警告詐騙

韓團偶像是許多年輕人趨之若鶩的工作，一名從外國遠赴南韓艱苦訓練的日本籍練習生A某，將要出道之際突然失聯。警方接獲經紀公司報案後展開調查。

韓聯社報道，以A某涉嫌詐騙為由，採取禁止出境措施。據指A某是6人組偶像組合成員之一，還有2個月即可出道，出道前的音樂錄像（MV）拍攝工作已結束，音源和成員圖片也已經公開，A某卻在去年12月突然失蹤，消失前曾表示與公司「信任關係崩潰」。

經紀公司稱，組合不得不以5人組陣容展開活動。A某失聯後的4個月間，公司損失約5743萬韓元（約30.5萬港元）。

經紀公司原本打算就此了結，卻發現A某疑似跳槽到另一間經紀公司，因此決定依法應對。

經紀公司發現，A某疑似反覆進行「跑路」行為，此前也曾與另一公司簽約，獲取大額投資後，又在開始活動時斷聯失蹤，偷偷逃回日本。目前警方認為A某仍停留在南韓，正追查其下落。