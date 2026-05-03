德國喜寶｜Hipp嬰兒食品被落老鼠藥勒索1800萬 奧地利拘捕投毒男

奧地利檢方周六向德國新聞社（DPA）透露，該國警方逮捕了一名39歲男子，涉嫌在德國喜寶（HiPP）的食品中投放老鼠藥，企圖敲詐勒索。警方正在訊問疑犯，由於調查仍在進行中，其身分未公開。

喜寶的胡蘿蔔/馬鈴薯嬰兒食品罐。 HIPP

上月，奧地利、捷克和斯洛伐克截獲5罐被「加料」的HiPP嬰兒食品，未落入消費者手上。為安全起見，HiPP在奧地利發布了產品召回令。由於涉事食品由德國公司生產，德國警方也介入此案。

奧地利調查人員在其中一罐被查獲的190克的「胡蘿蔔馬鈴薯蓉」中，驗出15微克老鼠藥，當局未公布具體是哪一種老鼠藥。這罐食品購自奧地利布根蘭邦艾森施塔特市的Spar超市。上述疑犯也是在布根蘭邦被捕。奧地利方面正在搜尋另一罐可能被投毒的食品。

奧地利HiPP嬰兒食品驗出鼠藥成分 歐洲多國下架產品。法新社

寄錯郵箱兩周後始被閱

奧地利《新聞報》（Die Presse）報道稱，今年3月27，HiPP公司曾收到一封電子郵件，要求在6天內支付200萬歐元（約1840萬港元）。但該郵件傳送至一個不常查看的群組郵箱，公司事隔2周後才發現被勒索。

HiPP是家族企業，120多年前在德國巴伐利亞創立，公司德國總部和主要生產基地位於上巴伐利亞地區的普法芬霍芬，但母公司HiPP控股股份公司（HiPP Holding AG）總部位於瑞士薩克塞爾恩。