Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高市訪越 合作確保關鍵礦產供應

即時國際
更新時間：09:43 2026-05-03 HKT
發佈時間：09:43 2026-05-03 HKT

日本首相高市早苗5月1日起先後訪問越南與澳洲，她昨日在越南首都河內發表演說時宣布日本新的外交方針，着重強化重要物資供應鏈等經濟安全保障領域，並把新的外交方針定位成修訂版的所謂「自由開放的印度太平洋」（FOIP）。高市當日下午與越南總理黎明興召開為時約50分鐘的會談。雙方同意依據中東局勢，就確保原油、稀土類等關鍵礦產的供應展開合作。越南稀土蘊藏量全球排名第6。

相關新聞：日法領袖協議 稀土採購合作

高市在河內一間大學演說期間表明，為了依據國際局勢變化使FOIP的願景進化，將着重3個領域，包括「強化能源與重要物資供應鏈」、「共享規則」、「擴充國防領域的合作」。高市考量美國與伊朗的軍事衝突，以及美國特朗普政府的關稅政策等因素，提出實現FOIP的3大重點領域。

高市提出為提升人工智能（AI）競力不可或缺的「建設可信賴的通訊基礎設施」，並倡議「FOIP數碼迴廊構想」以支援打造海底電纜與衛星通訊等基礎建設。關於持續性的經濟成長，高市呼籲「基於規則，維持並擴大經濟秩序」是必要的。高市也提出擴充國防合作的想法，強調「供應鏈仰賴海上交通要道的安全與自由航行」，將活用無償提供防衛裝備的「政府安全保障能力強化支援」（OSA），以及國防領域的「政府開發援助」（ODA）等機制。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶｜史上最高頭獎今晚攪珠 總投注額破4.14億 歷來第2高
六合彩2.28億金多寶｜史上最高頭獎4注中 每注派逾5500萬元 睇下幸運兒係咪你!
社會
13小時前
公務員擁300萬公積金 歸功「運氣」零打理 專家籲適時調整 「分散投資環球及亞股 美股僅四成」
公務員擁300萬公積金 歸功「運氣」零打理 專家籲適時調整 「分散投資環球及亞股 美股僅四成」
投資理財
5小時前
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
影視圈
2026-05-02 09:00 HKT
新婚6小時夫車禍癱瘓 河南義妻守19年仍盼「生孩子」圓家
新婚6小時夫車禍癱瘓 河南義妻守19年仍盼「生孩子」圓家
即時中國
4小時前
觀塘打工仔食堂「新匯聚餐廳小廚」結業！前牛下經營30年大排檔 熟客嘆可惜︰呢間好食都冇了
觀塘打工仔食堂「新匯聚餐廳小廚」結業！前牛下經營30年大排檔 熟客嘆可惜︰呢間好食都冇了
飲食
14小時前
五一黃金周｜旺角「星際城市」迫爆內地相機客 「兆萬中心」翻生無望續淪死場
五一黃金周｜旺角「星際城市」迫爆內地相機客 「兆萬中心」翻生無望續淪死場
社會
16小時前
郭可盈林文龍慶拍拖31年 於豪宅玄關位肉麻親熱放閃 16歲女兒富貴裝扮顯富三代身價
郭可盈林文龍慶拍拖31年 於豪宅玄關位肉麻親熱放閃 16歲女兒富貴裝扮顯富三代身價
影視圈
15小時前
正義女神大結局丨「鄭官」周嘉洛名錶失竊之謎 監製鍾澍佳還原真相 揭鄭家姊弟最大傷痛
正義女神大結局丨「鄭官」周嘉洛名錶失竊之謎 監製鍾澍佳還原真相 揭鄭家姊弟最大傷痛
影視圈
16小時前
落雨唔擺遮架唔擺地下 生活智慧王教天才級掛傘秘技 一支筆搞掂晒震驚網民｜Juicy叮
落雨唔擺遮架唔擺地下 生活智慧王教天才級掛傘秘技 一支筆搞掂晒震驚網民｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
周嘉洛爆紅囂張當眾鬧幕後同事 驚覺過份急做一事求原諒 曾被定型問題學生要讀特殊學校
周嘉洛爆紅囂張當眾鬧幕後同事 驚覺過份急做一事求原諒 曾被定型問題學生要讀特殊學校
影視圈
12小時前