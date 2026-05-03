高市訪越 合作確保關鍵礦產供應

日本首相高市早苗5月1日起先後訪問越南與澳洲，她昨日在越南首都河內發表演說時宣布日本新的外交方針，着重強化重要物資供應鏈等經濟安全保障領域，並把新的外交方針定位成修訂版的所謂「自由開放的印度太平洋」（FOIP）。高市當日下午與越南總理黎明興召開為時約50分鐘的會談。雙方同意依據中東局勢，就確保原油、稀土類等關鍵礦產的供應展開合作。越南稀土蘊藏量全球排名第6。

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高市在河內一間大學演說期間表明，為了依據國際局勢變化使FOIP的願景進化，將着重3個領域，包括「強化能源與重要物資供應鏈」、「共享規則」、「擴充國防領域的合作」。高市考量美國與伊朗的軍事衝突，以及美國特朗普政府的關稅政策等因素，提出實現FOIP的3大重點領域。

高市提出為提升人工智能（AI）競力不可或缺的「建設可信賴的通訊基礎設施」，並倡議「FOIP數碼迴廊構想」以支援打造海底電纜與衛星通訊等基礎建設。關於持續性的經濟成長，高市呼籲「基於規則，維持並擴大經濟秩序」是必要的。高市也提出擴充國防合作的想法，強調「供應鏈仰賴海上交通要道的安全與自由航行」，將活用無償提供防衛裝備的「政府安全保障能力強化支援」（OSA），以及國防領域的「政府開發援助」（ODA）等機制。