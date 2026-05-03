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伊朗局勢｜副外長稱已透過巴基斯坦向美提交停戰方案　指「球在美國一邊」

即時國際
更新時間：05:37 2026-05-03 HKT
發佈時間：05:37 2026-05-03 HKT

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）周六（5月2日）表示，伊朗已透過巴基斯坦向美方提出一項旨在永久結束戰爭的方案，現時「球在美國一邊」，由華府決定選擇外交途徑，還是繼續對抗。

伊朗學生通訊社報道，加里巴巴迪當日在德黑蘭與多名外國駐伊朗大使會面時表示，伊朗已為保障國家利益與安全做好「兩手準備」，既準備推動外交，也準備應對進一步衝突。他同時指出，德黑蘭對美國仍保持懷疑與不信任，並質疑華府是否真正有外交誠意。

他強調，伊朗已履行自身責任，並透過巴基斯坦作為斡旋方向美方轉交停戰方案，下一步取決於美國如何回應。

特朗普對伊朗提出的最新談判方案「並不滿意」。路透社
特朗普對伊朗提出的最新談判方案「並不滿意」。路透社
加里巴巴迪當日在德黑蘭與多名外國駐伊朗大使會面時表示，伊朗已為保障國家利益與安全做好「兩手準備」，既準備推動外交，也準備應對進一步衝突。路透社
加里巴巴迪當日在德黑蘭與多名外國駐伊朗大使會面時表示，伊朗已為保障國家利益與安全做好「兩手準備」，既準備推動外交，也準備應對進一步衝突。路透社

據伊朗媒體報道，伊朗已於4月30日經巴基斯坦向美國提交最新談判方案。同日，美國總統特朗普（Donald Trump）聽取美軍中央司令部司令庫珀（Michael Kurilla）及參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）有關對伊朗可能軍事行動的新方案簡報。

特朗普其後於5月1日表示，對伊朗提出的最新談判方案「並不滿意」。

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