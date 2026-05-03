印度7歲男童近10小時游畢29公里 橫渡保克海峽創紀錄
更新時間：01:40 2026-05-03 HKT
發佈時間：01:40 2026-05-03 HKT
發佈時間：01:40 2026-05-03 HKT
印度賈坎德邦（Jharkhand）7歲男童伊尚克・辛格（Ishank Singh），以不足10小時成功橫渡連接印度與斯里蘭卡之間的保克海峽（Palk Strait），完成近29公里海上長泳，創下世界紀錄。
海峽以水流湍急見稱
報道指，伊尚克於4月30日由斯里蘭卡塔萊曼納爾（Talaimannar）出發，游至印度達努什科迪（Dhanushkodi），全程耗時9小時50分鐘，成為全球最年輕完成保克海峽橫渡的泳手。
保克海峽水流湍急、海面多變見稱，被視為具挑戰性的長距離游泳路線。伊尚克完成壯舉後，獲「Universal Records Forum」頒發「最年輕及最快保克海峽泳手」證書。
每日刻苦訓練約5小時
伊尚克現居於印度蘭契（Ranchi）德魯瓦（Dhurwa），正在一所小學就讀三年級。據報，他賽前每日進行4至5小時訓練，並在當地水壩練習，以提升耐力及適應長距離游泳。
其教練賈斯瓦爾（Aman Kumar Jaiswal）及庫馬爾（Bajrang Kumar）表示，伊尚克一直訓練嚴格，展現出超越年齡的毅力與專注。校方亦讚揚伊尚克的表現，形容他的成功展現勇氣、紀律及堅持，並相信能鼓勵更多學生追尋夢想。
事件在印度社交媒體引起廣泛關注，不少網民稱讚伊尚克為國家爭光，形容是賈坎德邦及印度的驕傲。
最Hit
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
2026-05-01 14:42 HKT