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印度7歲男童近10小時游畢29公里　橫渡保克海峽創紀錄

即時國際
更新時間：01:40 2026-05-03 HKT
發佈時間：01:40 2026-05-03 HKT

印度賈坎德邦（Jharkhand）7歲男童伊尚克・辛格（Ishank Singh），以不足10小時成功橫渡連接印度與斯里蘭卡之間的保克海峽（Palk Strait），完成近29公里海上長泳，創下世界紀錄。

海峽以水流湍急見稱

報道指，伊尚克於4月30日由斯里蘭卡塔萊曼納爾（Talaimannar）出發，游至印度達努什科迪（Dhanushkodi），全程耗時9小時50分鐘，成為全球最年輕完成保克海峽橫渡的泳手。

保克海峽水流湍急、海面多變見稱，被視為具挑戰性的長距離游泳路線。伊尚克完成壯舉後，獲「Universal Records Forum」頒發「最年輕及最快保克海峽泳手」證書。

伊尚克全程耗時9小時50分鐘，成為全球最年輕完成保克海峽橫渡的泳手。X伊尚克於4月30日由斯里蘭卡塔萊曼納爾（Talaimannar）出發，游至印度達努什科迪（Dhanushkodi），全程耗時9小時50分鐘，成為全球最年輕完成保克海峽橫渡的泳手。X@HemantSorenJMM
伊尚克全程耗時9小時50分鐘，成為全球最年輕完成保克海峽橫渡的泳手。X伊尚克於4月30日由斯里蘭卡塔萊曼納爾（Talaimannar）出發，游至印度達努什科迪（Dhanushkodi），全程耗時9小時50分鐘，成為全球最年輕完成保克海峽橫渡的泳手。X@HemantSorenJMM

每日刻苦訓練約5小時

伊尚克現居於印度蘭契（Ranchi）德魯瓦（Dhurwa），正在一所小學就讀三年級。據報，他賽前每日進行4至5小時訓練，並在當地水壩練習，以提升耐力及適應長距離游泳。

其教練賈斯瓦爾（Aman Kumar Jaiswal）及庫馬爾（Bajrang Kumar）表示，伊尚克一直訓練嚴格，展現出超越年齡的毅力與專注。校方亦讚揚伊尚克的表現，形容他的成功展現勇氣、紀律及堅持，並相信能鼓勵更多學生追尋夢想。

事件在印度社交媒體引起廣泛關注，不少網民稱讚伊尚克為國家爭光，形容是賈坎德邦及印度的驕傲。

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