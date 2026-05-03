墨西哥旅遊巴翻側墮路至少11死31傷　勞動節長假赴度假中心途中釀悲劇

墨西哥西部納亞里特州周五發生嚴重旅遊巴意外，一輛載有遊客的巴士在公路失控衝出路面並翻側，造成至少11人死亡、31人受傷。

當局表示，涉事旅遊巴由哈利斯科州出發，前往納亞里特州一個休閒度假中心，期間在阿馬特蘭德卡尼亞斯（Amatlan de Canas）附近失事。

事故發生後，納亞里特州及哈利斯科州的救援人員到場展開搜救，並封閉涉事路段調查事故原因。官方公布的現場照片顯示，巴士翻側於泥濘路旁，車身嚴重損毀。

巴士交通意外在拉丁美洲及墨西哥屬常見事故。去年9月，墨西哥中部曾發生貨運列車撞向雙層巴士事故，造成至少10人死亡；2025年2月，南部亦有巴士與貨車相撞後起火，導致逾40人死亡。

由於墨西哥客運鐵路網絡有限，巴士仍是當地主要交通工具之一。總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府目前正推動擴展全國客運鐵路系統。