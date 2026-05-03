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旭山動物園飼育員涉殺妻燒屍 監視器疑拍到運屍畫面

即時國際
更新時間：23:18 2026-05-02 HKT
發佈時間：00:08 2026-05-03 HKT

北海道旭川市旭山動物園一名33歲員工因涉嫌在園區內焚燒妻子屍體而被捕。警方透過對市府官員及其他相關人員的訪談了解到，事發當天該員工照常工作，並於當晚離職。動物園監視器畫面顯示，他當晚攜帶一個約1米長的物體進入園內。警方正在詳細調查他下班後的行為。

疑犯鈴木達也（33歲）在旭山動物園任職飼育員，涉嫌殺害妻子鈴木由衣（33歲），並將屍體帶回動物園，以焚化爐燒毀。

相關新聞：北海道旭山動物園驚傳棄屍案 男職員涉將妻遺體棄於焚化爐

鈴木達也已承認指控，警方持續調查盼找到相關證據。供稱以焚化爐花了2個多小時，將妻子的遺體「燒成灰燼」。警方早前已在園內找到被害人的手機，並在焚化爐檢獲部分遺骸。

已找到手機及部分遺骸

最新消息指出，鈴木達也工作時間為上午9時至下午5時半，但監控錄像拍下他3月31日晚上9時許駕車抵達動物園員工專用出入口，還從車上卸下一個約1米長的包裹物體，很可能就是運屍回園的身影。

相關新聞：日飼育員認焚化爐棄妻遺體 過去受訪畫面曝光

疑犯鈴木達也自2018年起成為旭山動物園飼育員。園方主管稱，只有部分員工能夠出入焚化爐，飼育員是有權使用焚化爐的人員之一。

北海道警方5月2日把鈴木移送至旭川地方檢察廳。其妻確切死亡時間與死因等尚未查明。

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