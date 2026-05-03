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漢江睡眠大賽｜170人鬥深度睡眠 「攰到爆」上班族只得亞軍輸給誰？

即時國際
更新時間：00:36 2026-05-03 HKT
發佈時間：00:36 2026-05-03 HKT

南韓首爾漢江公園2日舉辦了一場別開生面的比賽，參加者必須「疲憊不堪」——他們要在兩種干擾因素之下比賽誰睡得最沉。主辦單位今年增加最佳服裝獎，各參賽者悉心打扮，一起享受了一場華麗的午睡。

綜合外媒報道，首爾市府2024年開辦的「漢江睡眠大賽」今年已踏入第3屆，170人通過審核之後，獲得角逐「最佳深度睡眠」頭銜資格。首爾市府盼以這場比賽向市民傳達「充分休息」的重要，也藉此提供一場另類休閒娛樂活動。

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比賽於下午3時正式開始，不少參賽者戴上眼罩，各自帶着助眠寶物，例如遮陽傘、攬枕、耳罩、毛公仔等等，光天化日之下睡成一片。大會則準備了兩種「法寶」考驗參賽者進入優質睡眠的能耐，分別是「羽毛輕撓手背」和「蚊子嗡嗡聲」。

參賽者：只想好好睡覺

南韓是經濟合作暨發展組織（OECD）工作壓力最大、睡眠不足最嚴重的成員國之一。參賽者幾乎都有過勞、失眠的苦處。在醫院重症觀察室工作的趙小姐說：「我長年幫助他人康復，這次我想給自己一份好好休息的禮物。」

另一名男子報名緣由苦不堪言：「每晚為了設法讓飽受失眠困擾的妻子入睡，我也疲憊不堪，希望漢江的微風與陽光激發妻子的睡眠天賦。」

一名身穿深紅色朝鮮君主長袍參賽的20歲朴姓男大學生表示：「考試很多，加上兼職，我每晚只能睡3到4小時，白天就趴在桌上打蓋睡，我今天前來展現午睡技巧，同時示範君王如何入眠。」

比賽時間為1.5小時，主辦單位根據腦波分析參賽者睡眠長度與品質的結果加以排名，工作人員為參賽者每30分鐘測量一次心率，平均心率最低者是「睡眠大王」的關鍵。最終，冠軍由一名八旬老人奪得。

測腦波心率鬥深層睡眠

37歲上班族黃先生僅獲亞軍，但他說：「我實在累到爆，每天上班，晚上往往還要值班，為了工作必須經常開車，我看到比賽公告之後決定要在河風吹拂之下好好睡一覺，恢復精力。很高興能得到亞軍，走運了。」

今年賽事增設「最佳服裝獎」，經由現場遊客票選，獲獎者是一名打扮成樹熊的參賽者。

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