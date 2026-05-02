墮胎藥｜美國法院裁定美服培酮不得郵寄　必須親自到診所領取

美國一間上訴法院裁定，常用墮胎藥美服培酮（mifepristone，俗稱RU486）不得郵寄遞送，想要的人必須親自到診所領取。一家分銷這種藥物的公司表示將向最高法院提出上訴。



法新社報導，美國聯邦第五巡迴上訴法院由3名法官組成的合議庭，針對路易斯安那州起訴食品暨藥物管理局（FDA）的訴訟作出上述裁定。路易斯安那州是美國反墮胎法律最嚴格的州之一。

在美國分銷這種藥物的兩家公司之一「丹科實驗室」（Danco Laboratories）請求上訴法院將命令暫停一周，以便公司準備向美國最高法院提起緊急訴訟。

支持審查美服培酮安全性的支持者引用一項由保守派智庫進行的研究，但這項研究未經同儕審查，只是且發表在一個網站上，而非科學期刊。

美國FDA局最初於2000年批准美服培酮，它是美國最常見的墮胎照護方式，也常規性地用於處理早期流產。美服培酮（阻止妊娠進展）以及米索前列醇（misoprostol，用於排空子宮），被批准可用於終止70天內的妊娠。

路易斯安那州檢察長墨爾（Liz Murrill）對上訴法院的決定表示歡迎，稱之為「生命的勝利」，並批評拜登的「墮胎集團」透過非法郵購墮胎藥，促成路易斯安那州數以千計（以及其他州數百萬名）嬰兒的死亡」。

美國非政府組織「生育自主權中心」（Center for Reproductive Rights）總裁兼行政總裁諾查普（Nancy Northup）則對上訴法院的裁決表示譴責。他透過聲明表示：「這與科學無關，這是為了讓墮胎盡可能地困難、昂貴和遙不可及。」

「美國民權聯盟」（ACLU）律師凱伊（Julia Kaye）表示：「反墮胎的政客們剛剛讓全國各地的人們更難獲得一種墮胎和流產患者已安全使用了超過25年的藥物。」