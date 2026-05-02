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美國廉航精神航空宣布倒閉 34年歷史告終

即時國際
更新時間：21:02 2026-05-02 HKT
發佈時間：21:02 2026-05-02 HKT

以大膽廣告和超低票價撼動航空業的美國廉價航空公司精神航空（Spirit Airlines）周六宣布倒閉，表示將「立即開始有序地結束營運」。這家有34年歷史，曾經每日營運數百航班、僱用約17,000人的公司，因未能獲得政府的緊急救助而最終走向終結。

精神航空在其網站上表示，所有航班均已取消，客戶服務也已停止。公告稱：「我們為過去34年來我們的超低成本模式對行業的影響感到自豪，並曾希望在未來許多年裡繼續為我們的客人服務。」該公司建議客戶可以期待退款，但不會協助預訂其他航空公司的機票。

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精神航空客機從拉斯維加斯國際機場起飛。 路透社
精神航空客機從拉斯維加斯國際機場起飛。 路透社

自新冠疫情以來，精神航空一直處於財務困境，受困於不斷上升的營運成本和日益增長的債務。美伊開戰導致油價飆升，精神航空因而在不到兩年內陷入第2次破產程序，政府因此提出了救助的想法。

美國總統特朗普（Donald Trump）周五表示，他的政府提出了由納稅人資助的收購「最終提案」，以防止其倒閉，但雙方未能達成協議。

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根據精神航空於2024 年 11 月申請第11章破產保護時的資料，自 2020 年初以來，精神航空已虧損超過 25 億美元（約196億港元）。

根據航空分析公司Cirium的數據，精神航空今年二月份運送了約170萬國內乘客，比去年同期減少了約50萬。精神航空的運力也已大幅削減，本月可售座位數約為2024年5月的一半。

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