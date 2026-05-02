Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Estée Lauder全球裁員增至一萬人 減百貨專櫃人手專注數位銷售

即時國際
更新時間：19:40 2026-05-02 HKT
發佈時間：19:40 2026-05-02 HKT

美妝龍頭雅詩蘭黛（Estée Lauder）驚傳擴大裁員，母公司5月1日宣布，為了加速企業重組並因應與西班牙香水巨頭Puig的併購案，將全球裁員名額上調至1萬人，約佔全球員工總數的17.5%。儘管裁員消息令業界震撼，但由於季度獲利優於預期，且全年獲利預測調升，雅詩蘭黛盤前股價應聲飆漲約11%，顯示投資人看好這波轉型。

雅詩蘭黛 （Estée Lauder）減百貨專櫃人手專注數位銷售。 路透社
雅詩蘭黛 （Estée Lauder）減百貨專櫃人手專注數位銷售。 路透社

百貨專櫃時代終結

旗下擁有Clinique、M.A.C等品牌的雅詩蘭黛表示，這次追加的3,000個裁員名額中，有超過70%集中在百貨公司專櫃職員。路透社報道指出，這項決策背後透露出全球消費習慣變動，傳統百貨櫃位的導購力正迅速衰退，取而代之的是增長更快速的數位平台。

雅詩蘭黛 （Estée Lauder）正就收購西班牙香水巨頭Puig進行磋商。 路透社
雅詩蘭黛 （Estée Lauder）正就收購西班牙香水巨頭Puig進行磋商。 路透社

雅詩蘭黛計畫將營運重心全面轉向TikTok Shop、Sephora、Ulta以及Amazon等零售通路，意味着從「人對人」的櫃位服務，轉型為以數位為主的銷售模式。

為併購節省百億成本

市場分析師認為，裁員規模擴大與目前正在談判中的Puig併購案息息相關，在合併前先行精簡雅詩蘭黛內部的重複職位，尤其是老舊的實體專櫃體系，能讓公司在合併後更具成本競爭力。雅詩蘭黛預計，這波重組將能為公司每年省下高達12億美元（約94億港元）的成本。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億元金多寶將於今晚（5月2日）攪珠。
01:30
六合彩2.28億金多寶｜今晚攪珠 AI四大心法預測 統計排列逆向心理助揀選投注組合！
社會
7小時前
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
影視圈
10小時前
「最強小三」五索贈「大婆」18字極盡挑釁 騷馬清鏗甜蜜互動贈興 首認隆胸：點睇都唔似真
「最強小三」五索贈「大婆」18字極盡挑釁 騷馬清鏗甜蜜互動贈興 首認隆胸：點睇都唔似真
影視圈
9小時前
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
社會
2026-05-01 14:42 HKT
六合彩2.28億金多寶｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好｜Juicy叮
01:30
六合彩2.28億金多寶｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
01:17
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
影視圈
22小時前
落雨唔擺遮架唔擺地下 生活智慧王教天才級掛傘秘技 一支筆搞掂晒震驚網民｜Juicy叮
落雨唔擺遮架唔擺地下 生活智慧王教天才級掛傘秘技 一支筆搞掂晒震驚網民｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
中村雅俊老婆離世 與日本女神五十嵐淳子結婚49年封模範夫妻 走過長子涉毒低潮
中村雅俊老婆離世 與日本女神五十嵐淳子結婚49年封模範夫妻 走過長子涉毒低潮
影視圈
4小時前
宏福苑執拾︱妻子臨危救5命卻葬身火海 葉先生重返家園向妻子道別
宏福苑執拾︱妻子臨危救5命卻葬身火海 葉先生重返家園向妻子道別
突發
5小時前
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-01 13:30 HKT