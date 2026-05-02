Estée Lauder全球裁員增至一萬人 減百貨專櫃人手專注數位銷售
更新時間：19:40 2026-05-02 HKT
發佈時間：19:40 2026-05-02 HKT
發佈時間：19:40 2026-05-02 HKT
美妝龍頭雅詩蘭黛（Estée Lauder）驚傳擴大裁員，母公司5月1日宣布，為了加速企業重組並因應與西班牙香水巨頭Puig的併購案，將全球裁員名額上調至1萬人，約佔全球員工總數的17.5%。儘管裁員消息令業界震撼，但由於季度獲利優於預期，且全年獲利預測調升，雅詩蘭黛盤前股價應聲飆漲約11%，顯示投資人看好這波轉型。
百貨專櫃時代終結
旗下擁有Clinique、M.A.C等品牌的雅詩蘭黛表示，這次追加的3,000個裁員名額中，有超過70%集中在百貨公司專櫃職員。路透社報道指出，這項決策背後透露出全球消費習慣變動，傳統百貨櫃位的導購力正迅速衰退，取而代之的是增長更快速的數位平台。
雅詩蘭黛計畫將營運重心全面轉向TikTok Shop、Sephora、Ulta以及Amazon等零售通路，意味着從「人對人」的櫃位服務，轉型為以數位為主的銷售模式。
為併購節省百億成本
市場分析師認為，裁員規模擴大與目前正在談判中的Puig併購案息息相關，在合併前先行精簡雅詩蘭黛內部的重複職位，尤其是老舊的實體專櫃體系，能讓公司在合併後更具成本競爭力。雅詩蘭黛預計，這波重組將能為公司每年省下高達12億美元（約94億港元）的成本。
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