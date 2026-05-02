Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬來西19歲女學生被砍61刀棄屍 疑男友不滿出軌狠下毒手

即時國際
更新時間：20:04 2026-05-02 HKT
發佈時間：20:04 2026-05-02 HKT

馬來西亞一名19歲女學生被狠刺61刀後棄屍稻田旁，從臉到腳全身滿布傷痕，大多集中於身體右側。警方火速展開行動，在短短10小時內突破2處藏匿地點，逮捕3男1女共4名疑犯。

據當地傳媒報道，死者祖爾基夫利（Nurfisya Zulkifly）5月1日凌晨12時35分被發現滿身是血，倒在一處稻田旁的道路上。路過民眾一開始以為是交通事故，但解剖發她全身上下共61處刀傷，確認死因為胸口多處致命刺傷，警方隨即列為謀殺案跟進。

以為車禍一驗全身刀傷

初步調查顯示，死者在其他地點遇害後，遭棄屍在被發現的路上。死者被尋獲時，頸上戴著刻有「SYAA」字樣的項鍊，左手腕配戴手鍊，右手中指則套著一枚戒指。

警方案發後迅速展開調查，並於5月1日下午4時40分起至2日凌晨2時30分，突擊搜查兩處地點，成功將4名疑犯逮捕。疑犯年齡介乎19歲至66歲，皆無前科，尿液篩檢結果對毒品呈陰性。

死者男友父母親涉案

根據初步調查，兇手疑似是被害少女的19歲男友，因懷疑死者與其他男子有染，妒忌之下殺人。被捕人包括這名男友60歲的母親與66歲父親，以及一名少年。警方同步查扣一把疑似作案刀具、2輛車、2台手機、一套衣物、一雙拖鞋及4個地墊。

本案依馬來西亞《刑事法典》第302條文謀殺罪展開調查，一旦定罪，疑犯將面臨死刑，或最少30年、最多40年有期徒刑，並須接受至少12下鞭刑。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中村雅俊老婆離世 與日本女神五十嵐淳子結婚49年封模範夫妻 走過長子涉毒低潮
中村雅俊老婆離世 與日本女神五十嵐淳子結婚49年封模範夫妻 走過長子涉毒低潮
影視圈
6小時前
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
影視圈
12小時前
「最強小三」五索贈「大婆」18字極盡挑釁 騷馬清鏗甜蜜互動贈興 首認隆胸：點睇都唔似真
「最強小三」五索贈「大婆」18字極盡挑釁 騷馬清鏗甜蜜互動贈興 首認隆胸：點睇都唔似真
影視圈
11小時前
六合彩2.28億元金多寶將於今晚（5月2日）攪珠。
01:30
六合彩2.28億金多寶｜今晚攪珠 AI四大心法預測 統計排列逆向心理助揀選投注組合！
社會
9小時前
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
社會
2026-05-01 14:42 HKT
六合彩2.28億金多寶｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好｜Juicy叮
01:30
六合彩2.28億金多寶｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
56歲陳松伶近況驚揭一部位下垂 臉部浮腫眼袋深陷 「樹根手」顯老態嚇窒網民
56歲陳松伶近況驚揭一部位下垂 臉部浮腫眼袋深陷 「樹根手」顯老態嚇窒網民
影視圈
1小時前
宏福苑執拾︱妻子臨危救5命卻葬身火海 葉先生重返家園向妻子道別
宏福苑執拾︱妻子臨危救5命卻葬身火海 葉先生重返家園向妻子道別
突發
6小時前
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
01:17
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
影視圈
23小時前
落雨唔擺遮架唔擺地下 生活智慧王教天才級掛傘秘技 一支筆搞掂晒震驚網民｜Juicy叮
落雨唔擺遮架唔擺地下 生活智慧王教天才級掛傘秘技 一支筆搞掂晒震驚網民｜Juicy叮
時事熱話
8小時前