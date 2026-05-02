Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬來西亞19歲女學生被砍61刀棄屍 疑男友不滿出軌狠下毒手

即時國際
更新時間：20:04 2026-05-02 HKT
發佈時間：20:04 2026-05-02 HKT

馬來西亞一名19歲女學生被狠刺61刀後棄屍稻田旁，從臉到腳全身滿布傷痕，大多集中於身體右側。警方火速展開行動，在短短10小時內突破2處藏匿地點，逮捕3男1女共4名疑犯。

據當地傳媒報道，死者祖爾基夫利（Nurfisya Zulkifly）5月1日凌晨12時35分被發現滿身是血，倒在一處稻田旁的道路上。路過民眾一開始以為是交通事故，但解剖發她全身上下共61處刀傷，確認死因為胸口多處致命刺傷，警方隨即列為謀殺案跟進。

以為車禍一驗全身刀傷

初步調查顯示，死者在其他地點遇害後，遭棄屍在被發現的路上。死者被尋獲時，頸上戴著刻有「SYAA」字樣的項鍊，左手腕配戴手鍊，右手中指則套著一枚戒指。

警方案發後迅速展開調查，並於5月1日下午4時40分起至2日凌晨2時30分，突擊搜查兩處地點，成功將4名疑犯逮捕。疑犯年齡介乎19歲至66歲，皆無前科，尿液篩檢結果對毒品呈陰性。

死者男友父母親涉案

根據初步調查，兇手疑似是被害少女的19歲男友，因懷疑死者與其他男子有染，妒忌之下殺人。被捕人包括這名男友60歲的母親與66歲父親，以及一名少年。警方同步查扣一把疑似作案刀具、2輛車、2台手機、一套衣物、一雙拖鞋及4個地墊。

本案依馬來西亞《刑事法典》第302條文謀殺罪展開調查，一旦定罪，疑犯將面臨死刑，或最少30年、最多40年有期徒刑，並須接受至少12下鞭刑。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶｜史上最高頭獎今晚攪珠 總投注額破4.14億 歷來第2高
六合彩2.28億金多寶｜史上最高頭獎4注中 每注派逾5500萬元 睇下幸運兒係咪你!
社會
1小時前
中村雅俊老婆離世 與日本女神五十嵐淳子結婚49年封模範夫妻 走過長子涉毒低潮
中村雅俊老婆離世 與日本女神五十嵐淳子結婚49年封模範夫妻 走過長子涉毒低潮
影視圈
7小時前
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
影視圈
13小時前
「最強小三」五索贈「大婆」18字極盡挑釁 騷馬清鏗甜蜜互動贈興 首認隆胸：點睇都唔似真
「最強小三」五索贈「大婆」18字極盡挑釁 騷馬清鏗甜蜜互動贈興 首認隆胸：點睇都唔似真
影視圈
12小時前
六合彩2.28億元金多寶將於今晚（5月2日）攪珠。
01:30
六合彩2.28億金多寶｜今晚攪珠 AI四大心法預測 統計排列逆向心理助揀選投注組合！
社會
10小時前
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
社會
2026-05-01 14:42 HKT
56歲陳松伶近況驚揭一部位下垂 臉部浮腫眼袋深陷 「樹根手」顯老態嚇窒網民
56歲陳松伶近況驚揭一部位下垂 臉部浮腫眼袋深陷 「樹根手」顯老態嚇窒網民
影視圈
3小時前
六合彩2.28億金多寶｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好｜Juicy叮
01:30
六合彩2.28億金多寶｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
五一黃金周｜旺角「星際城市」迫爆內地相機客 「兆萬中心」翻生無望續淪死場
五一黃金周｜旺角「星際城市」迫爆內地相機客 「兆萬中心」翻生無望續淪死場
社會
4小時前
天氣｜冷鋒明日殺到！ 5.4最低氣溫21℃ 一夜跌8℃ 下周四起連落4日雨
天文台｜冷鋒明日殺到！ 5.4最低氣溫21℃ 一日跌8℃ 下周四起連落4日雨
社會
9小時前