馬來西亞19歲女學生被砍61刀棄屍 疑男友不滿出軌狠下毒手

馬來西亞一名19歲女學生被狠刺61刀後棄屍稻田旁，從臉到腳全身滿布傷痕，大多集中於身體右側。警方火速展開行動，在短短10小時內突破2處藏匿地點，逮捕3男1女共4名疑犯。

據當地傳媒報道，死者祖爾基夫利（Nurfisya Zulkifly）5月1日凌晨12時35分被發現滿身是血，倒在一處稻田旁的道路上。路過民眾一開始以為是交通事故，但解剖發她全身上下共61處刀傷，確認死因為胸口多處致命刺傷，警方隨即列為謀殺案跟進。

以為車禍一驗全身刀傷

初步調查顯示，死者在其他地點遇害後，遭棄屍在被發現的路上。死者被尋獲時，頸上戴著刻有「SYAA」字樣的項鍊，左手腕配戴手鍊，右手中指則套著一枚戒指。

警方案發後迅速展開調查，並於5月1日下午4時40分起至2日凌晨2時30分，突擊搜查兩處地點，成功將4名疑犯逮捕。疑犯年齡介乎19歲至66歲，皆無前科，尿液篩檢結果對毒品呈陰性。

死者男友父母親涉案

根據初步調查，兇手疑似是被害少女的19歲男友，因懷疑死者與其他男子有染，妒忌之下殺人。被捕人包括這名男友60歲的母親與66歲父親，以及一名少年。警方同步查扣一把疑似作案刀具、2輛車、2台手機、一套衣物、一雙拖鞋及4個地墊。

本案依馬來西亞《刑事法典》第302條文謀殺罪展開調查，一旦定罪，疑犯將面臨死刑，或最少30年、最多40年有期徒刑，並須接受至少12下鞭刑。