吉隆坡國際機場一日兩高處墮樓案 中國女及阿爾及利亞男身亡
更新時間：17:50 2026-05-02 HKT
發佈時間：17:50 2026-05-02 HKT
發佈時間：17:50 2026-05-02 HKT
馬來西亞吉隆坡國際機場（KLIA）於5月1日接連發生兩宗高處墮樓不幸事件，造成兩人死亡，分別是一名27歲中國籍女子及一名30歲阿爾及利亞男子。
據悉，吉隆坡國際機場警方負責人拉威（M. Ravi）表示，第一宗事件發生於下午約2時20分，地點為機場第二客運大樓3樓。一名27歲中國籍女子事前坐在通道玻璃護欄外位置哭泣和尖叫，機場保安及員工曾上前安撫。他指出，一名保安曾嘗試接近並救出女事主，但她掙扎期間不幸從高處墮下，送院後證實傷重不治。該女子原定於5月2日返回中國，目前事件原因仍在調查，當局將其列為猝死案處理。
事發數小時後，晚上約9時10分，同一大樓附近再次發生類似事件。一名30歲阿爾及利亞籍男子攀過圍欄跳下，經搶救後亦告不治。
警方強調，兩件事件並無關連，呼籲外界勿過度揣測或散播未經證實的消息。這兩件不幸事件令機場方面高度關注，相信當局將加強高風險區域的安全巡查及支援措施。
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