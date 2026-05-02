IShowSpeed｜深圳買華為三折疊手機「海葬」 直播崩潰喊4000美元 | 有片

近日，美國知名網紅IShowSpeed（甲亢哥）在直播時不小心把手機掉進海裡，瞬間全網刷屏。這是他去年在深圳購買的華為三折疊手機，讓他心疼到整個人「要碎掉」。

從直播回放可見，IShowSpeed眼睜睜看著手機沉入海中，表情從驚訝轉為崩潰，不停大喊：「我的中國手機……花了4000美元（約31000港元）啊！」懊悔之情溢於言表，讓不少觀看直播的網友都跟著心疼起來。

事件曝光後，網友紛紛留言安慰：「舊的不去，新的不來！」也有深圳本地網友熱情喊話：「出新款了再來一趟中國吧！深圳歡迎你！」更有網友笑稱，這波「免費廣告」打得太成功，直接讓華為三折疊手機又再變成熱門話題。

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這部讓IShowSpeed念念不忘的手機，正是華為折疊屏旗艦機 — Mate XT 非凡大師，是全球首款商用三折疊屏手機， 以創新形態和大屏體驗深受國際消費者喜愛。去年他來深圳時特意入手，沒想到在直播中意外「海葬」。

IShowSpeed 本名Darren Jason Watkins Jr.，2005年出生於美國，現年21歲。他以極度誇張、高能量、毫無濾鏡的直播風格爆紅YouTube，粉絲數高達數千萬。從遊戲實況到環球旅行直播，他走到哪鬧到哪，卻意外圈粉無數。在中國，他因為精力旺盛像「甲亢發作」而被可愛地稱為「甲亢哥」。