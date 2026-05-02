傳亞馬遜擬重拍《飛黃騰達》 或由特朗普長子接棒主持

美國總統特朗普從政前主持的經典電視真人騷《飛黃騰達》（The Apprentice）傳出重拍，據報亞馬遜（Amazon）正在評估重啟的可能性，除了以全新形式在串流平台推出，甚至可能邀請特朗普長子唐納德接替父親擔任主持。

據《華爾街日報》報道，相關討論目前仍處初步階段，亞馬遜尚未正式接洽特朗普家族，但若《飛黃騰達》順利製作，將上架亞馬遜影音串流平台Prime Video。

特朗普形容《飛黃騰達》取得空前成功。美聯社

特朗普大讚長子唐納德有個人魅力。美聯社

《飛黃騰達》於2004年初在NBC首播，由特朗普主持前14季。Amazon.com

擬上架影音串流平台Prime Video

《飛黃騰達》曾在美國全國廣播公司（NBC）播出14季，由特朗普擔任主持人，參賽者在節目中必須爭取為特朗普工作的機會。亞馬遜2022年收購荷里活製片商美高梅公司（MGM）後，也取得該節目過去所有集數的版權。

亞馬遜發言人表示：「自從我們收購美高梅，內部就曾進行初步討論，思考如何規劃《飛黃騰達》的未來。」發言人補充說，節目尚未進入積極製作階段，也還沒選定主持人人選。

消息人士指，亞馬遜美高梅公司負責人霍普金斯及其他高層去年初開始在內部討論重拍構想，約是特朗普宣誓就職第2任總統任期前後。

部分知情人士指出，特朗普贏得2024年美國總統大選後，亞馬遜便加快推動該真人騷重返螢光幕的計畫。

大讚長子具備主持真人騷魅力

特朗普在周四的白宮記者會上被問到相關問題時說：「嗯，我確實聽說了。你看，我們播出了14季，可謂取得空前成功。而且《飛黃騰達》本身就是一場巨大的成功，我確實聽到了一些傳聞，我們將拭目以待。」

當被問及《飛黃騰達》回歸後是否可能由唐納德擔任主持人時，特朗普稱讚長子具備主持真人騷節目的個人魅力。

特朗普說：「他是個好人，確實有些個人魅力。要主持那個節目，確實需要一點個人魅力。所以我們拭目以待。是的，他們跟我提過這件事。」

特朗普曾主持14季

唐納德雖未獨立主持過真人騷，但曾在原版《飛黃騰達》中多次以評審或顧問身分登場。他目前在特朗普家族企業擔任執行副總裁，負責監督房地產開發與收購業務。

《飛黃騰達》於2004年初在NBC首播，由特朗普主持前14季（至2015年），他同時兼任執行製片人。第15季改由阿諾舒華辛力加主持，但最終於2017年停播。