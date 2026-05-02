伊朗局勢 | 伊朗傳擬動用自殺海豚 攜水雷攻擊美軍艦隊

在美軍持續封鎖霍爾木茲海峽的伊朗石油出口之際，伊朗內部傳出動用「水雷海豚」攻擊美軍艦艇的構想。相關說法引發關注，但目前仍屬討論層級，未有實際部署跡象。與此同時，美國傳媒報道，美軍中央司令部司令庫柏已向特朗普簡報，提出對伊朗發動「最後一擊」的潛在選項。

美擬對伊朗發動「最後一擊」

美國《紐約郵報》報道，伊朗官員透露，部分強硬派正考慮使用攜帶水雷的海豚，對部署在霍爾木茲海峽的美軍艦艇發動自殺式攻擊。該構想被視為在封鎖壓力下的非常規選項之一。

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伊朗傳擬動用自殺海豚施襲。維基百科

革命衛隊一艘船隻參與攔截試圖穿越霍爾木茲海峽船隻的行動。法新社

美軍持續封鎖霍爾木茲海峽的伊朗石油出口。路透社

報道指出，儘管美伊仍維持延長停火，但美軍封鎖伊朗石油出口已嚴重衝擊伊朗經濟。伊朗部分強硬派認為，這種封鎖本質上已等同戰爭行為，主張恢復軍事對抗。

從俄取得受軍訓海豚

這類構想並非首次出現。報道提到，伊朗曾於2000年從俄羅斯取得為前蘇聯海軍訓練的海豚。這些動物被訓練執行軍事任務，包括攜帶魚叉攻擊目標，甚至進行攜雷撞擊船艦的任務。

除海豚外，報道指出伊朗還可能動用潛艇進入該水域，或針對海底通訊電纜發動攻擊。一旦實施，恐對全球網絡與航運造成衝擊，進一步升高區域緊張。

伊朗或用潛艇襲海底通訊電纜

伊朗革命衛隊先前就揚言切斷霍爾木茲海峽的海底纜線，還透過官媒發布纜線位置圖，暗示將攻擊當地電訊基礎設施，期望以影響全球網絡的方式，讓局勢進一步升高。

另據《華爾街日報》報道，伊朗內部已出現「危機螺旋式升級的風險」，造成總統佩澤希齊揚以及保守強硬派之間的分裂。

報道指出，溫和派認為美國總統特朗普急著結束這場混亂的戰爭，因此主張按兵不動，與美方談判爭取有利的協議，他們擔心民眾在民族主義激情退潮後，正逐漸厭倦這場衝突。不過強硬派則認為，伊朗必須採取軍事行動再次交火，推高油價讓特朗普面臨壓力，美軍封鎖已超出伊朗過去面臨的制裁範疇，等同戰爭行為，有必要以軍事行動回應。

中央司令部向特朗普提潛在選項

與此同時，《霍士新聞》周五報道，美軍中央司令部司令庫柏已向特朗普簡報，提出對伊朗發動「最後一擊」的潛在選項。

庫柏是在白宮戰情室向特朗普簡報期間提出相關潛在選項，並概述若特朗普決定重啟軍事行動，可能對伊朗展開「短暫且強勁的一波打擊」。

評估部署高超音速導彈

而美軍評估的打擊目標包括伊朗「殘存的軍事資產、領導層以及基礎設施」。

五角大樓亦正評估部署多種先進武器系統，其中包括被稱為「暗鷹」（Dark Eagle）的新型高超音速導彈。