遇多次槍擊不穿避彈衣 特朗普：怕看起來肥20磅
更新時間：12:52 2026-05-02 HKT
發佈時間：12:52 2026-05-02 HKT
發佈時間：12:52 2026-05-02 HKT
白宮記者協會晚宴發生槍擊案，美國總統特朗普的安全問題再度受到關注。不過，儘管多次躲過暗殺企圖，特朗普仍對穿著防彈背心沒有太大興趣，理由是怕看起來變胖。
79歲的特朗普4月25日在華盛頓希爾頓酒店出席白宮記者協會年度晚宴時，一名槍手強闖安檢站並開槍，射傷一名特工，最終當場被制服，其後被控企圖刺殺總統等罪名。事後當局考慮讓特朗普穿上避彈衣。
相關新聞：
白宮記者晚宴槍擊 | 最新影片曝光 槍手4秒衝過安檢站 犯案前到酒店「踩線」
不想向壞人低頭
但當特朗普被問及是否討論過穿防彈背心時，他告訴記者：「我想這是會考慮的事，某方面來說，你不願意這麼做，因為這是在向壞人低頭。所以，我不知道。不過，確實有人來問過我。我不知道自己能不能接受看起來重20磅的樣子。」
特朗普過去2年內已經歷3次疑似暗殺未遂事件，最嚴重一次在2024年賓州巴特勒選舉造勢活動上發生，當時特朗普耳朵遭到槍手子彈擦傷，一名觀眾不幸身亡。
愛吃快餐 體重引發關注
特朗普從不隱瞞自己愛吃漢堡包等快餐，他的體重過去曾引發關注。最近一次在去年4月進行的年度健康檢查顯示，他的體重224磅，比2019年的243磅瘦了19磅。
最Hit
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
2026-05-01 13:30 HKT
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮
2026-05-01 10:55 HKT