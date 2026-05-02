遇多次槍擊不穿避彈衣 特朗普：怕看起來肥20磅

白宮記者協會晚宴發生槍擊案，美國總統特朗普的安全問題再度受到關注。不過，儘管多次躲過暗殺企圖，特朗普仍對穿著防彈背心沒有太大興趣，理由是怕看起來變胖。

79歲的特朗普4月25日在華盛頓希爾頓酒店出席白宮記者協會年度晚宴時，一名槍手強闖安檢站並開槍，射傷一名特工，最終當場被制服，其後被控企圖刺殺總統等罪名。事後當局考慮讓特朗普穿上避彈衣。

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特朗普2024年遇槍擊後，高舉拳頭，展示不屈姿態。美聯社

白宮記協晚宴槍手闖安檢站開槍。X@USAttyPirro

特朗普表示，因怕看起來肥，而不想穿避彈衣。美聯社

特朗普認為穿上防彈背心會顯得較胖。UTA

不想向壞人低頭

但當特朗普被問及是否討論過穿防彈背心時，他告訴記者：「我想這是會考慮的事，某方面來說，你不願意這麼做，因為這是在向壞人低頭。所以，我不知道。不過，確實有人來問過我。我不知道自己能不能接受看起來重20磅的樣子。」

特朗普過去2年內已經歷3次疑似暗殺未遂事件，最嚴重一次在2024年賓州巴特勒選舉造勢活動上發生，當時特朗普耳朵遭到槍手子彈擦傷，一名觀眾不幸身亡。

愛吃快餐 體重引發關注

特朗普從不隱瞞自己愛吃漢堡包等快餐，他的體重過去曾引發關注。最近一次在去年4月進行的年度健康檢查顯示，他的體重224磅，比2019年的243磅瘦了19磅。

