美國防部與7家科技公司達協議 先進AI技術導入軍事機密系統
更新時間：11:28 2026-05-02 HKT
發佈時間：11:28 2026-05-02 HKT
發佈時間：11:28 2026-05-02 HKT
美國五角大樓宣布，已與7家具領先地位的人工智能（AI）公司達成協議，將這些公司的先進AI技術導入軍事機密系統，以協助美軍在複雜作戰環境中，加速資訊整合和掌握戰場態勢，強化部隊戰場決策能力。
這7家公司包括SpaceX、OpenAI、Google、輝達（NVIDIA）、Reflection、微軟和亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services）。根據協議，這些公司的AI技術將整合進五角大樓「影響等級6和7」（Impact Levels 6、7）的網絡環境，也就是可處理機密資訊的系統。
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打造「AI優先作戰部隊」
五角大樓表示，此舉旨在簡化數據整合、提高戰場情境理解以及增強作戰人員在複雜作戰環境中的決策能力，這些協議可加速美軍朝AI優先戰鬥部隊轉型，並強化美軍在所有戰事領域保持決策優勢。
美國國防部加速將商用AI技術導入軍事機密系統，使大型科技公司在國防安全領域扮演更吃重的角色。
排除Anthropic
五角大樓今次特別將AI新創公司Anthropic排除在外，事緣Anthropic與五角大樓在軍方使用AI工具的規範上存有爭議。
在此之前，Anthropic因對於軍方使用AI工具之安全規範爭議，遭國防部列入供應鏈風險，禁止五角大樓及承包商使用該公司技術。
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