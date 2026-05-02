Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國防部與7家科技公司達協議 先進AI技術導入軍事機密系統

即時國際
更新時間：11:28 2026-05-02 HKT
發佈時間：11:28 2026-05-02 HKT

美國五角大樓宣布，已與7家具領先地位的人工智能（AI）公司達成協議，將這些公司的先進AI技術導入軍事機密系統，以協助美軍在複雜作戰環境中，加速資訊整合和掌握戰場態勢，強化部隊戰場決策能力。

這7家公司包括SpaceX、OpenAI、Google、輝達（NVIDIA）、Reflection、微軟和亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services）。根據協議，這些公司的AI技術將整合進五角大樓「影響等級6和7」（Impact Levels 6、7）的網絡環境，也就是可處理機密資訊的系統。

相關新聞：
高盛據報禁香港員工使用Anthropic旗下AI模型Claude

SpaceX有份參與國防部的AI合作。路透社
SpaceX有份參與國防部的AI合作。路透社
AI公司Anthropic未列入名單。路透社
AI公司Anthropic未列入名單。路透社

打造「AI優先作戰部隊」

五角大樓表示，此舉旨在簡化數據整合、提高戰場情境理解以及增強作戰人員在複雜作戰環境中的決策能力，這些協議可加速美軍朝AI優先戰鬥部隊轉型，並強化美軍在所有戰事領域保持決策優勢。

美國國防部加速將商用AI技術導入軍事機密系統，使大型科技公司在國防安全領域扮演更吃重的角色。

排除Anthropic

五角大樓今次特別將AI新創公司Anthropic排除在外，事緣Anthropic與五角大樓在軍方使用AI工具的規範上存有爭議。

在此之前，Anthropic因對於軍方使用AI工具之安全規範爭議，遭國防部列入供應鏈風險，禁止五角大樓及承包商使用該公司技術。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
影視圈
14小時前
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
社會
21小時前
賣金套現攻略 黃金價值點計？賣金四大途徑 實金飾金牌價比較
賣金套現攻略 黃金價值點計？賣金四大途徑 實金飾金牌價比較
投資理財
6小時前
何文田縱火｜單位現多個火頭 26歲死者曾與家人爭用書房嘈交
突發
13小時前
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
影視圈
3小時前
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
特朗普與默茨為伊朗戰爭爆發罵戰。路透社
美德緊張升級 | 五角大樓證實撤軍 駐德國5000美軍將撤離
即時國際
3小時前
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨資料圖片）
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-01 10:55 HKT
陳煒自爆曾愛上歐錦棠陷抑鬱 趁對方生日送DIY禮物 陳曉華拍劇險精神崩潰慘被寸爆
陳煒自爆曾愛上歐錦棠陷抑鬱 趁對方生日送DIY禮物 陳曉華拍劇險精神崩潰慘被寸爆
影視圈
16小時前
「外賣黨」白撞西灣河屋苑 大嬸疑扮送餐拉閘敲門 遇上戶主砌詞鬆人 網民警惕：探路｜Juicy叮
「外賣黨」白撞西灣河屋苑 大嬸疑扮送餐拉閘敲門 遇上戶主砌詞鬆人 網民警惕：探路｜Juicy叮
時事熱話
20小時前