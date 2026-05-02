摩根大通驚傳性醜聞 離職男員工控告女上司性騷擾 訴訟已撤回待修正

美國金融巨頭摩根大通（JPMorgan）驚傳職場性醜聞，一名離職員工入稟法院，控告女主管對其性騷擾，甚至下藥逼他當性奴。拉納另控告摩根大通未進行妥善調查，並對其報復。摩根大通對此強烈否認，強調內部調查未發現相關證據，指這名前職員的說法全為捏造。目前有關訴訟已被撤回，理由是需要「修正」。

英國《每日郵報》4月29日率先引述法院文件披露，身分保密的原告4月27日入稟紐約最高法院，控告現年37歲、任職槓桿財務團隊的執行董事哈吉迪尼（Lorna Hajdini），涉嫌以俗稱FM2的強力安眠藥Rohypnol和壯陽藥偉哥（Viagra）對他下藥，並以獎金作為威脅手段，揚言若不服從就砍他獎金，逼迫他成為她的性奴。原告更聲稱，自己在2024年春天加入團隊後不久，就開始發生這些脅迫事件；且哈吉迪尼曾在未經同意下出現在其住處，強迫他發生性行為。

摩根大通強烈否認性騷擾指控。路透社

摩根大通強調內部調查未發現相關性騷擾證據。路透社

指下藥逼當性奴

原告也指控摩根大通在事件發生後未進行妥善調查，並對其採取報復性對待，因此一併將銀行列為被告。

美國《紐約郵報》引述數名消息人士報道，原告是現年35歲、目前任職美國投資公司Bregal Sagemount的拉納（Chirayu Rana），他去年5月向摩根大通提出內部申訴，指控因自身種族與性別而遭到騷擾及濫用職權，其後他嘗試協商離職賠償金，金額達到數百萬美元。

消息人士說，哈吉迪尼並非拉納的上司，2人只是槓桿財務團隊的同事。

女高層：指控不實

而哈吉迪尼已透過律師聲明表示指控不實，強調從未對原告有不當行為，也從未前往其所指稱的地點。

被指控的摩根大通一名發言人則表示，經過人力資源部門及內部律師的徹底調查，包括檢視相關團隊的電話紀錄與電子郵件，並未發現任何證據支持原告的指控。

摩根大通：投訴人拒絕參與調查

這名發言人補充說：「有多名職員配合調查，但投訴人拒絕參與調查，也婉拒提供對於支持其指控能夠具有重要地位的事實證據。」

熟悉哈吉迪尼的人士表示，她在公司內部長期被視為表現優異的高層，今次事件已對其聲譽造成衝擊，並質疑相關指控的真實性。

訴訟突以修正為由撤回

這宗訴訟已引發外界高度關注，但值得注意的是，有關訴訟已以「修正」為由撤回，案件後續發展仍有待觀察。

法院一名代表證實，該訴訟已撤回以進行更正。暫時未悉訴訟是否會重新提出以及會有哪些改變。

