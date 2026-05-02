特朗普：指伊朗戰爭沒贏是叛國 61%美國人認為動武錯誤

美國總統特朗普周五在知名退休社區鄉村市（The Villages）的造勢活動上指出，儘管他先前通知國會，美伊敵對行動已「結束」，但他認為，要是有人說，美國沒有「打贏」與伊朗的戰爭，就是「叛國」。不過，美媒發表的最新民調顯示，61%的美國人認為美國對伊朗動武是一個錯誤，僅有不到20%的美國人認為美國在伊朗採取的行動取得成功。

特朗普說：「我們看到激進左派一直說『我們沒贏、我們沒贏』，他們（伊朗）已經沒有任何軍力了，這太不可思議了。而我認為，這其實就是叛國。你們想知道真相嗎？這就是叛國。」

相關新聞：

伊朗局勢｜特朗普通報國會伊朗戰事結束 被批規避戰爭授權程序

特朗普強調，他不會提早從伊朗撤軍。美聯社

特朗普堅稱，出兵伊朗獲得勝利。新華社

特朗普出席造勢活動，堅稱出兵伊朗取得勝利。路透社

特朗普堅稱出兵勝利 美國人打臉

特朗普並強調，他不會「提早從伊朗撤軍，然後讓問題在3年後死灰復燃」。

他又提及今年1月對委內瑞拉速戰速決的軍事行動，形容這是「史上最偉大的軍事行動之一」。他說：「不想太早談論在伊朗的勝利，我們在伊朗的表現也差不多一樣好，但我不想在任務完成前就先說出口。」

雖然特朗普堅稱，出兵伊朗獲得勝利，但多數美國民眾卻認為，這根本是個錯誤。《華盛頓郵報》/ABC新聞/Ipsos周五共同發表的最新民調顯示，高達61%美國民眾認為，美國對伊朗動武是個錯誤。

與認為伊拉克戰爭及越戰錯誤比例相近

《華盛頓郵報》指出，這比例與2006年5月民調中，59%美國人認為伊拉克戰爭是錯誤的數字相近。而1971年蓋洛普民調也顯示，約6成美國人認為，越戰是一場錯誤。目前約9成民主黨人認為，對伊朗的軍事行動是錯誤，而71%獨立選民及19%共和黨人也持相同看法。

民調又指出，僅有不到20%的美國人認為美國在伊朗採取的行動取得成功，約40%受訪者認為這些行動並未成功，另有4成受訪者表示目前「尚難定論」。

不足20%認為對伊朗行動成功

民調顯示，受訪者對美伊當前談判前景看法不一。48%的受訪者認為，即使協議條款對美國較為不利，美國仍應與伊朗達成和平協議；而46%的受訪者則認為，美國應向伊朗施壓以爭取更好的協議，哪怕這意味著需要恢復軍事行動。

這項民調於4月24日至28日進行，2560名美國成年人受訪，誤差幅度為2個百分點。