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奧斯卡獎座被視為「武器」 俄導演紐約登機被強制寄艙一度遺失

即時國際
更新時間：09:28 2026-05-02 HKT
發佈時間：09:28 2026-05-02 HKT

今年以紀錄片《無名氏先生》奪得奧斯卡最佳紀錄片的俄羅斯籍導演 Pavel Talankin，近日在美國紐約機場準備登機時，其奧斯卡獎座竟被保安人員視為潛在武器並要求寄艙。獎座隨後在寄艙過程中一度失蹤，負責承運的漢莎航空（Lufthansa）尋回獎座後已向導演致歉。

3.8公斤小金人被攔截 寄艙後一度不知所蹤

據紀錄片另一位導演 David Borenstein 於 4 月 30 日在社交平台透露，Pavel Talankin 當時正準備乘坐漢莎航空，從紐約約翰甘迺迪國際機場飛往德國法蘭克福。
據紀錄片另一位導演 David Borenstein 於 4 月 30 日在社交平台透露，Pavel Talankin 當時正準備乘坐漢莎航空，從紐約約翰甘迺迪國際機場飛往德國法蘭克福。
俄羅斯籍導演 Pavel Talankin今年以紀錄片《無名氏先生》奪得奧斯卡最佳紀錄片。路透社
俄羅斯籍導演 Pavel Talankin今年以紀錄片《無名氏先生》奪得奧斯卡最佳紀錄片。路透社
由於 Pavel Talankin 當時並無其他托運行李，保安人員遂將獎座裝入盒子並送往飛機貨艙寄艙。IG@davborenstein
由於 Pavel Talankin 當時並無其他托運行李，保安人員遂將獎座裝入盒子並送往飛機貨艙寄艙。IG@davborenstein

據紀錄片另一位導演 David Borenstein 於 4 月 30 日在社交平台透露，Pavel Talankin 當時正準備乘坐漢莎航空，從紐約約翰甘迺迪國際機場飛往德國法蘭克福。然而，在經過美國運輸安全管理局（TSA）的安檢時，一名保安人員指該尊重約 3.8 公斤的「小金人」獎座有可能被用作武器，拒絕讓其隨身攜帶登機。

由於 Pavel Talankin 當時並無其他托運行李，保安人員遂將獎座裝入盒子並送往飛機貨艙寄艙。不料，當導演飛抵法蘭克福後，卻發現獎座並未隨機抵達。Pavel Talankin 對此感到費解，並對傳媒表示，過往曾多次帶著獎座乘搭飛機，均未曾遇到任何問題。

漢莎航空尋回獎座並致歉 

漢莎航空隨後對事件表示高度重視，並於同日宣布已在法蘭克福的倉庫內尋回該尊獎座。航空公司表示目前正與失主直接聯繫安排歸還事宜，並對是次事件造成的不便及混亂深表歉意。

據悉，獲獎紀錄片《無名氏先生》內容主要講述俄烏戰爭爆發後，俄羅斯普京政府如何在當地學校系統推行政治思想教育，引起國際關注。

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