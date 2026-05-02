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伊朗局勢｜運送激光防禦系統 以色列助阿聯酋應對伊朗

即時國際
更新時間：09:08 2026-05-02 HKT
發佈時間：09:07 2026-05-02 HKT

英國《金融時報》周四報道，以色列已向阿聯酋緊急部署包括「鐵束」（Iron Beam）激光防禦系統在內的數套防空裝備，幫助阿聯酋應對伊朗導彈和無人機。

「鐵束」由以國研發，2022年在首次測試中成功擊落無人機、火箭、逼擊炮彈和反坦克導彈。兩名知情人士披露，以色列還向阿聯酋運送一套「斯佩克特羅」（Spectro）輕型監視系統，可在20公里外探測到來襲無人機，尤其是伊朗「目擊者」系列無人機。

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以色列先前已在阿聯酋部署「鐵穹」防空系統，並派出數十名以方軍事人員進行操作。報道說，美以對伊朗發動戰爭後，伊朗發起的反擊中，有超過500枚彈道導彈和2000架無人機飛向阿聯酋，後者在攔截時使用了以色列製造的武器。另外，以色列還同阿聯酋分享有關伊朗短程導彈發射準備的實時情報。

以上部署是以色列和阿聯酋近年來開展防務合作之一。兩國在2020年簽署「亞伯拉罕協議」後建立正式外交關係，此後經濟和軍事聯繫不斷加強。阿聯酋定於5月1日起退出石油輸出國組織（OPEC）。輿論分析，背後原因包括伊朗戰事的現實刺激。阿聯酋受襲最為嚴重，希望海灣國家對伊朗採取強硬立場。

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