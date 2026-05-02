美德緊張升級 | 五角大樓證實撤軍 駐德國5000美軍將撤離

德國總理默茨日前指美國整個國家正被伊朗羞辱，引發美國總統特朗普強烈不滿，揚言要從德國撤走駐軍。美國國防部周五證實，防長赫格塞思已下令從德國撤走5000名駐軍，而撤軍行動預計將在未來6至12個月內完成。德國外長瓦德富爾表示，德方「已對此做好準備」。

德國目前有超過3.6萬名美軍，是美國在歐洲駐軍最多的地方。目前，美軍歐洲司令部和非洲司令部均設在德國斯圖加特市。德國拉姆施泰因空軍基地則是美國在中東、北非和南亞軍事行動的主要後勤基地。

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赫格塞思已下令在未來一年內從德國撤出約5000名美軍。路透社

特朗普兌現威脅，五角大樓宣布將從德國撤走5000美軍。美聯社

美在德國駐有逾3.6萬美軍。美聯社

德國士兵進行演習。美聯社

駐德美軍逾3.6萬人

美國國防部官員指，部分撤離歐洲的美軍部隊可能會先返回美國，隨後再重新部署至海外。此舉旨在配合五角大樓的戰略重點，將資源和精力集中于美國本土及印太地區。

美國與德國齟齬已久，特朗普早在第一任期就不滿時任總理默克爾，到第二任期也不滿現任總理默茨。默茨早前譏諷美國大老遠跑去巴基斯坦和伊朗談判但空手而回，指美國整個國家正在被伊朗領導層羞辱。默茨還表示，美國在沒有制定任何戰略的情況下對伊朗發起軍事行動，看不出伊朗戰爭短期內有任何退場方略，而美國「被伊朗玩弄於股掌之上」。特朗普對默茨的譏諷強烈不滿，指默茨「根本不知道自己在說什麼」，其後便威脅要從德國撤軍。

特朗普默茨爆罵戰

路透社分析指出，特朗普政府此舉正好再次證明，特朗普會懲罰他認為不忠誠的盟友。特朗普曾斥責北約盟國不派海軍協助開通被伊朗封鎖的霍爾木茲海峽。

法國、意大利、西班牙、奧地利等國都拒絕美國軍機飛越，永久中立國瑞士亦然。路透社上周報道美國國防部有一封內部電郵，當中概述了懲罰北約盟國的方案，包含暫停西班牙的北約成員資格、重新檢視美國對英國在福克蘭群島主權爭議上的支持立場。

威脅從意大利西班牙撤軍

特朗普還表明，他可能會因為意大利和西班牙反對戰爭而撤回美軍，並在橢圓辦公室對記者說：「意大利對我們沒有任何幫助，西班牙更是糟糕透頂，絕對糟糕。」

截至2025年12月31日，駐意大利有1萬2662名現役美軍，在西班牙則有3814人。