伊朗局勢｜特朗普通報國會伊朗戰事結束 被批規避戰爭授權程序

美伊戰爭於 5 月 1 日迎來法定的 60 天動武權限屆滿日，美國總統特朗普周五致函國會，聲稱針對伊朗的敵對行動已於 4 月結束。白宮解釋，由於美伊早前已達成停火協議，2 月 28 日開始的衝突已經終止，因此無需國會授權即可維持現狀，此舉被外界批評旨在規避軍事行動僅限於60日授權限期的法律程序。

稱停火終結敵對行動 規避60日授權限期

根據 1973 年《戰爭權力法》，總統在未獲國會授權下，在海外動用軍事力量不得超過 60 天。特朗普在信中寫道，他在 4 月 7 日下令實施為期兩週的臨時停火，且該協議此後已獲得延長。他強調自 4 月 7 日以來，美軍與伊朗之間未發生任何交火，因此「敵對行動現已終止」，原定 5 月 1 日到期的戰爭權限限期不再適用。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在參議院聽證會中進一步辯護，指目前美、伊雙方處於停火狀態，依政府解讀，法定的 60 日期限應「暫停或停止計算」。若未來敵對行動重新爆發，60 天的倒計時將重置並重新開始計算。

國會議員及專家質疑 封鎖行動被指等同戰爭

然而，政府的法律解釋遭到國會議員與法律專家的強烈質疑。批評者認為，《戰爭權力決議案》並未允許因停火而暫停計時，政府此舉恐嚴重削弱國會對戰爭權力的監察機制，甚至為未來總統擴張軍事權力開啟先例，引發憲政爭議。

此外，分析人士指出，儘管目前處於停火狀態，美軍仍持續在波斯灣地區進行軍事部署，包括禁止船隻進出伊朗港口以封鎖石油運輸。根據國際法，封鎖行為本身即被視為戰爭行為，因此白宮宣稱「衝突已結束」的說法在法律上存有極大爭議。