加州衝浪生死時刻 大海中遇大白鯊尾隨追噬 友驚呼：千萬別跌倒

美國加州海岸於 4 月 25 日上演驚心動魄的一幕。兩位運動愛好者博伊斯（Tavis Boise）與武田（Ron Takeda）在聖巴巴拉（Santa Barbara）海岸衝浪期間，遭到一條估計長約 13 呎（約 3.96 米）的鯊魚近距離追趕，過程持續約 5 分鐘，幸最終有驚無險。

事發時博伊斯正興奮地拍片記錄衝浪過程，起初他在鏡頭前雀躍自拍，隨後卻發現友人、退休機械工程師武田身後的水平面露出一片魚鰭。武田最初曾半信半疑問道「是海豚嗎？」，但隨即意識到情況不妙，急忙加速前進。

正拍攝影片的博伊斯目睹鯊魚持續游向友人，窮追不捨，嚇得當場大叫：「我的天！牠追著你！」並在驚恐中不斷叮囑友人「別摔倒」，擔心武田一旦落水後果不堪設想。

據《衛報》報道，該條龐大的鯊魚尾隨武田長達約 5 分鐘後才決定放棄離開。這段長約 1 分多鐘的驚險影片隨後在網上流傳，展現了兩人在生死關頭保持冷靜並成功脫險的過程。