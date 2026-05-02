關稅戰｜特朗普擬下周起對歐盟進口車徵25%關稅 歐盟：不可接受

美國總統特朗普周五宣布，計劃最早於下周起，將歐盟進口汽車及貨車的關稅大幅上調至 25%。他指責歐盟未能履行先前達成的貿易協議，此舉標誌著美歐貿易緊張局勢急劇升溫。

迫使車商留美生產 在美組裝可獲豁免

特朗普明確表示，這次加徵關稅是為了應對歐盟「不遵守協議」的行為。不過，他同時提出豁免條件，指出凡是在美國本土工廠組裝的車輛，將不會被徵收這項高額關稅。此舉被視為變相施壓及激勵汽車製造商，將生產線留在或擴大至美國境內，以刺激國內工業發展。

真相社交發文警告 稱後續或有更嚴厲措施

特朗普在其創辦的社交平台「真相社交」（Truth Social）上發文稱：「我很高興地宣布，基於歐盟未遵守我們完全達成的貿易協議，下周我將增加歐盟進入美國汽車及貨車的關稅。關稅將調升至 25%。」

歐洲議會國際貿易委員會主席朗格在社交平台發文表示，特朗普的做法不可接受，他批評美方才是多次違反協議，充分反映出美方不可靠。

歐盟委員會發言人蔱指，歐盟一直遵循標準的歐盟立法程序，同華府保持溝通，並致力於建立可預測、互利共赢的跨大西洋關係，如果美國採取違反去年達成歐美貿易協議條款的措施，歐盟將保留所有選項以維護歐盟利益。