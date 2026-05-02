Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

關稅戰｜特朗普擬下周起對歐盟進口車徵25%關稅 歐盟：不可接受

即時國際
更新時間：00:25 2026-05-02 HKT
發佈時間：00:25 2026-05-02 HKT

美國總統特朗普周五宣布，計劃最早於下周起，將歐盟進口汽車及貨車的關稅大幅上調至 25%。他指責歐盟未能履行先前達成的貿易協議，此舉標誌著美歐貿易緊張局勢急劇升溫。

迫使車商留美生產 在美組裝可獲豁免

特朗普明確表示，這次加徵關稅是為了應對歐盟「不遵守協議」的行為。不過，他同時提出豁免條件，指出凡是在美國本土工廠組裝的車輛，將不會被徵收這項高額關稅。此舉被視為變相施壓及激勵汽車製造商，將生產線留在或擴大至美國境內，以刺激國內工業發展。

真相社交發文警告 稱後續或有更嚴厲措施

特朗普在其創辦的社交平台「真相社交」（Truth Social）上發文稱：「我很高興地宣布，基於歐盟未遵守我們完全達成的貿易協議，下周我將增加歐盟進入美國汽車及貨車的關稅。關稅將調升至 25%。」

歐洲議會國際貿易委員會主席朗格在社交平台發文表示，特朗普的做法不可接受，他批評美方才是多次違反協議，充分反映出美方不可靠。

歐盟委員會發言人蔱指，歐盟一直遵循標準的歐盟立法程序，同華府保持溝通，並致力於建立可預測、互利共赢的跨大西洋關係，如果美國採取違反去年達成歐美貿易協議條款的措施，歐盟將保留所有選項以維護歐盟利益。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
影視圈
11小時前
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
社會
18小時前
賣金套現攻略 黃金價值點計？賣金四大途徑 實金飾金牌價比較
賣金套現攻略 黃金價值點計？賣金四大途徑 實金飾金牌價比較
投資理財
3小時前
陳煒自爆曾愛上歐錦棠陷抑鬱 趁對方生日送DIY禮物 陳曉華拍劇險精神崩潰慘被寸爆
陳煒自爆曾愛上歐錦棠陷抑鬱 趁對方生日送DIY禮物 陳曉華拍劇險精神崩潰慘被寸爆
影視圈
13小時前
三代港姐冠軍世紀同框 51歲向海嵐年紀大廿年狀態完勝？ 圈中著名富婆曾傳戀功夫巨星
三代港姐冠軍世紀同框 51歲向海嵐年紀大廿年狀態完勝？ 圈中著名富婆曾傳戀功夫巨星
影視圈
15小時前
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨資料圖片）
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
「外賣黨」白撞西灣河屋苑 大嬸疑扮送餐拉閘敲門 遇上戶主砌詞鬆人 網民警惕：探路｜Juicy叮
「外賣黨」白撞西灣河屋苑 大嬸疑扮送餐拉閘敲門 遇上戶主砌詞鬆人 網民警惕：探路｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
陳煒期待與羅嘉良合作《正義女神》前傳 澄清沒「碌大眼」搞笑向眼藥水廣告招手
05:31
陳煒期待與羅嘉良合作《正義女神》前傳 澄清沒「碌大眼」搞笑向眼藥水廣告招手
影視圈
8小時前
何文田縱火｜單位現多個火頭 26歲死者曾與家人爭用書房嘈交
突發
10小時前